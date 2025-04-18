Какой праздник отмечают 18 апреля: церковный календарь
В этом году на 18 апреля приходится Страстная пятница – самый скорбный день для верующих. Также православная церковь чтит память святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита. Именины сегодня празднуют Антоны и Антонины, Василии, Викторы, Ефимы, Иваны, Кузьмы, Тамары, Феликсы и Яны.
В Украине отмечают День памятников истории и культуры, а в мире – Международный день радиолюбителя, Всемирный день мрамора, Международный день жонглеров, День всемирного наследия, День независимости владельцев домашних животных. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 18 апреля
Православный календарь
В Страстную пятницу верующие вспоминают страсти Господни – страдание и смерть Иисуса Христа на кресте. В храмах не совершается божественная литургия, а проводятся особые богослужения, читаются 12 Евангелий Страстей Христовых, а главным обрядом является вынесение Плащаницы – изображение тела Спасителя, снятого с креста. Великая пятница – день строгого поста, тишины, воздержания от веселья и физического труда.
18 апреля по православному календарю также почитается святой преподобный Иоанн, один из учеников святого Григория Декаполита. Он жил в IX веке, в период иконоборчества в Византийской империи, и был монахом, известным строгим постом, смирением и стойкой верой. Иоанн принадлежал к числу тех подвижников, которые хранили иконы и обрядность, несмотря на гонения со стороны императорской власти.
День памятников истории и культуры в Украине
18 апреля в Украине отмечают День памятников истории и культуры – профессиональный праздник всех, кто занимается охраной и исследованием культурного наследия. Дата совпадает с инициированным ЮНЕСКО Всемирным днем достопримечательностей и достопримечательностями (World Heritage Day).
Это возможность обратить внимание на ценность архитектурных, археологических и исторических объектов, формирующих идентичность народа. Во многих городах в этот день организуют тематические выставки, экскурсии, реставрационные акции или информационные кампании. Это также повод напомнить о важности сохранения украинских культурных памятников, в том числе пострадавших во время войны.
Международный день радиолюбителя
Международный день радиолюбителя (World Amateur Radio Day) ежегодно отмечается 18 апреля, начиная с 1925 года, когда в Париже был создан Международный союз радиолюбителей (IARU). Это праздник для всех, кто интересуется радиосвязью, электроникой и технологиями передачи сигнала.
Радиолюбители играли важную роль в развитии науки, связи, а также в обеспечении оперативной информации в чрезвычайных ситуациях. Этот день признание их технических навыков, энтузиазма и вклада в глобальную коммуникационную сеть.
Всемирный день мрамора
Всемирный день мрамора – малоизвестный, но эстетически значимый праздник, посвященный природному материалу. Мрамор – символ долговечности, красоты и утонченности. Его используют в скульптуре, архитектуре, дизайне интерьеров. Праздник отмечает важность сохранения природных ресурсов и культурного наследия, созданного из мрамора.
Международный день жонглеров
Этот день – повод почтить жонглеров, артистов цирка, уличных исполнителей, а также всех, кто видит в жонглировании не только развлечение, но настоящее искусство. 18 апреля – неофициальная дата, но популярная среди сообщества, организующего шоу, фестивали, мастер-классы и онлайн-челенджи.
Жонглирование – это не только зрелищное искусство, но и отличный способ тренировки координации, внимания и мозговой активности.
День независимости владельцев домашних животных
И напоследок – шутливый праздник: День независимости владельцев домашних животных. Он возникл как иронический ответ на тезис, что "домашние любимцы руководят жизнью своих хозяев". Этот день призван напомнить, что животные – полноправные члены семьи, часто диктующие ритм повседневной жизни: от расписания прогулок до размещения на диване.
В соцсетях этот день отмечают с юмором, мемами и фото любимцев с подписями типа "Я живу там, где разрешает кот".
Исторические события 18 апреля
- 1187 – первое упоминание Украины, – в Киевской летописи в связи со смертью переяславского князя Владимира Глебовича.
- 1648 – Богдан Хмельницкий прибыл в Запорожскую Сечь с призывом к антиправительственному восстанию.
- 1846 – американец Роял Эрл Гаусс запатентовал телеграфный аппарат.
- 1902 – Дания стала первой страной, в которой отпечатки пальцев стали использоваться для установления личности преступников.
- 1906 – американский город Сан-Франциско получил крупные повреждения из-за землетрясения. Погибли 700 человек, 250 000 остались без крова. Разрушены 28 000 зданий.
- 1921 – первая поисковая нефтяная скважина фирмы Gazolina на Дашавском газовом месторождении дала газ с глубины 395 м. Этот день считается днем рождения газовой индустрии Украины.
- 1934 – американец Кентрелл открыл первую прачечную-автомат в городке Форт-Уорт штата Техас.
- 1942 – американская авиация осуществила первую бомбардировку территории Японии.
- 1946 – в связи с созданием ООН в Женеве объявлено о роспуске Лиги Наций.
- 1949 – Ирландия вышла из Британского Содружества. Провозглашена Республика Ирландия.
- 1956 – американская актриса Грейс Келли вышла замуж за князя Монако Ренье III, став княгиней Монако.
- 1966 – состоялась первая телетрансляция в цвете церемонии вручения наград Американской киноакадемии.
- 1995 – Киевский городской совет принял решение о возвращении древнего герба города Киева с изображением Архангела Михаила.
- 2008 – группе исследователей из университета Манчестера (англ. University of Manchester) во главе с Константином Новоселовым удалось создать самый маленький в мире одноэлектронный транзистор, сконструированный на основе графеновых нанопленок.
Кто родился 18 апреля
- 1480 – Лукреция Борджиа, герцогиня Феррари, покровительница поэтов и ученых.
- 1819 – Франц фон Зуппе, австрийский композитор и дирижер. Один из создателей венской оперетты.
- 1838 – Поль Эмиль Лекок де Буабодран, французский химик. Открыл химические элементы галлий, самарий и диспрозий.
- 1841 – Иосиф-Казимир Будкевич, украинский живописец, рисовальщик и педагог.
- 1895 – Юрий Шкрумеляк, украинский журналист, поэт, переводчик и детский писатель, сечевой стрелок.
- 1897 – Марьян Крушельницкий, украинский актер, режиссер.
- 1929 – Владимир Луговский, украинский кинорежиссер, писатель.
- 1937 – Владимир Рутковский, украинский писатель.
- 1995 – Андрей Верхосмотр, офицер Вооруженных сил Украины, Герой Украины. Участник русско-украинской войны.
В этот день умерли:
- 1802 – Эразм Дарвин, британский врач, естествоиспытатель, изобретатель и поэт.
- 1825 – Владимир Боровиковский, украинский художник-портретист.
- 1945 – Джон Амброз Флеминг, британский ученый в области радиотехники и электротехники.
- 1955 – Альберт Эйнштейн, немецкий физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии (1921), автор специальной (1905) и общей (1915) теорий относительности, легших в основу новой модели мира.
- 2002 – Тур Хейердал, норвежский путешественник. Исследователь культуры и происхождения разных народов мира.
Ранее OBOZ.UA публиковал календарь церковных праздников на апрель.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.