Какой праздник отмечают 18 апреля: церковный календарь

В этом году на 18 апреля приходится Страстная пятница – самый скорбный день для верующих. Также православная церковь чтит память святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита. Именины сегодня празднуют Антоны и Антонины, Василии, Викторы, Ефимы, Иваны, Кузьмы, Тамары, Феликсы и Яны.

Видео дня

В Украине отмечают День памятников истории и культуры, а в мире – Международный день радиолюбителя, Всемирный день мрамора, Международный день жонглеров, День всемирного наследия, День независимости владельцев домашних животных. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 18 апреля

Православный календарь

В Страстную пятницу верующие вспоминают страсти Господни – страдание и смерть Иисуса Христа на кресте. В храмах не совершается божественная литургия, а проводятся особые богослужения, читаются 12 Евангелий Страстей Христовых, а главным обрядом является вынесение Плащаницы – изображение тела Спасителя, снятого с креста. Великая пятница – день строгого поста, тишины, воздержания от веселья и физического труда.

18 апреля по православному календарю также почитается святой преподобный Иоанн, один из учеников святого Григория Декаполита. Он жил в IX веке, в период иконоборчества в Византийской империи, и был монахом, известным строгим постом, смирением и стойкой верой. Иоанн принадлежал к числу тех подвижников, которые хранили иконы и обрядность, несмотря на гонения со стороны императорской власти.

День памятников истории и культуры в Украине

18 апреля в Украине отмечают День памятников истории и культуры – профессиональный праздник всех, кто занимается охраной и исследованием культурного наследия. Дата совпадает с инициированным ЮНЕСКО Всемирным днем достопримечательностей и достопримечательностями (World Heritage Day).

Это возможность обратить внимание на ценность архитектурных, археологических и исторических объектов, формирующих идентичность народа. Во многих городах в этот день организуют тематические выставки, экскурсии, реставрационные акции или информационные кампании. Это также повод напомнить о важности сохранения украинских культурных памятников, в том числе пострадавших во время войны.

Международный день радиолюбителя

Международный день радиолюбителя (World Amateur Radio Day) ежегодно отмечается 18 апреля, начиная с 1925 года, когда в Париже был создан Международный союз радиолюбителей (IARU). Это праздник для всех, кто интересуется радиосвязью, электроникой и технологиями передачи сигнала.

Радиолюбители играли важную роль в развитии науки, связи, а также в обеспечении оперативной информации в чрезвычайных ситуациях. Этот день признание их технических навыков, энтузиазма и вклада в глобальную коммуникационную сеть.

Всемирный день мрамора

Всемирный день мрамора – малоизвестный, но эстетически значимый праздник, посвященный природному материалу. Мрамор – символ долговечности, красоты и утонченности. Его используют в скульптуре, архитектуре, дизайне интерьеров. Праздник отмечает важность сохранения природных ресурсов и культурного наследия, созданного из мрамора.

Международный день жонглеров

Этот день – повод почтить жонглеров, артистов цирка, уличных исполнителей, а также всех, кто видит в жонглировании не только развлечение, но настоящее искусство. 18 апреля – неофициальная дата, но популярная среди сообщества, организующего шоу, фестивали, мастер-классы и онлайн-челенджи.

Жонглирование – это не только зрелищное искусство, но и отличный способ тренировки координации, внимания и мозговой активности.

День независимости владельцев домашних животных

И напоследок – шутливый праздник: День независимости владельцев домашних животных. Он возникл как иронический ответ на тезис, что "домашние любимцы руководят жизнью своих хозяев". Этот день призван напомнить, что животные – полноправные члены семьи, часто диктующие ритм повседневной жизни: от расписания прогулок до размещения на диване.

В соцсетях этот день отмечают с юмором, мемами и фото любимцев с подписями типа "Я живу там, где разрешает кот".

Исторические события 18 апреля

1187 – первое упоминание Украины, – в Киевской летописи в связи со смертью переяславского князя Владимира Глебовича.

1648 – Богдан Хмельницкий прибыл в Запорожскую Сечь с призывом к антиправительственному восстанию.

1846 – американец Роял Эрл Гаусс запатентовал телеграфный аппарат.

1902 – Дания стала первой страной, в которой отпечатки пальцев стали использоваться для установления личности преступников.

1906 – американский город Сан-Франциско получил крупные повреждения из-за землетрясения. Погибли 700 человек, 250 000 остались без крова. Разрушены 28 000 зданий.

1921 – первая поисковая нефтяная скважина фирмы Gazolina на Дашавском газовом месторождении дала газ с глубины 395 м. Этот день считается днем рождения газовой индустрии Украины.

1934 – американец Кентрелл открыл первую прачечную-автомат в городке Форт-Уорт штата Техас.

1942 – американская авиация осуществила первую бомбардировку территории Японии.

1946 – в связи с созданием ООН в Женеве объявлено о роспуске Лиги Наций.

1949 – Ирландия вышла из Британского Содружества. Провозглашена Республика Ирландия.

1956 – американская актриса Грейс Келли вышла замуж за князя Монако Ренье III, став княгиней Монако.

1966 – состоялась первая телетрансляция в цвете церемонии вручения наград Американской киноакадемии.

1995 – Киевский городской совет принял решение о возвращении древнего герба города Киева с изображением Архангела Михаила.

2008 – группе исследователей из университета Манчестера (англ. University of Manchester) во главе с Константином Новоселовым удалось создать самый маленький в мире одноэлектронный транзистор, сконструированный на основе графеновых нанопленок.

Кто родился 18 апреля

1480 – Лукреция Борджиа, герцогиня Феррари, покровительница поэтов и ученых.

1819 – Франц фон Зуппе, австрийский композитор и дирижер. Один из создателей венской оперетты.

1838 – Поль Эмиль Лекок де Буабодран, французский химик. Открыл химические элементы галлий, самарий и диспрозий.

1841 – Иосиф-Казимир Будкевич, украинский живописец, рисовальщик и педагог.

1895 – Юрий Шкрумеляк, украинский журналист, поэт, переводчик и детский писатель, сечевой стрелок.

1897 – Марьян Крушельницкий, украинский актер, режиссер.

1929 – Владимир Луговский, украинский кинорежиссер, писатель.

1937 – Владимир Рутковский, украинский писатель.

1995 – Андрей Верхосмотр, офицер Вооруженных сил Украины, Герой Украины. Участник русско-украинской войны.

В этот день умерли:

1802 – Эразм Дарвин, британский врач, естествоиспытатель, изобретатель и поэт.

1825 – Владимир Боровиковский, украинский художник-портретист.

1945 – Джон Амброз Флеминг, британский ученый в области радиотехники и электротехники.

1955 – Альберт Эйнштейн, немецкий физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии (1921), автор специальной (1905) и общей (1915) теорий относительности, легших в основу новой модели мира.

2002 – Тур Хейердал, норвежский путешественник. Исследователь культуры и происхождения разных народов мира.

Ранее OBOZ.UA публиковал календарь церковных праздников на апрель.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.