Какой праздник отмечают 19 февраля: все об этом дне

В среду, 19 февраля, в Украине отмечается День государственного герба. Этот праздник посвящен одному из важнейших государственных символов – трезубцу.

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День Государственного герба Украины отмечается 19 февраля, чтобы почтить установление государственного символа. В этот день, в 1992 году, Верховная Рада утвердила трезубец как Малый герб Украины.

Трезубец стал основным элементом Большого Государственного герба. Малый герб символизирует преемственность традиций Украинской Народной Республики, где этот знак был утвержден как герб еще в 1918 году.

Изображение трезубца размещается на государственных документах, денежных знаках и удостоверениях. Во время войны герб символизирует стойкость, героизм и стремление к независимости украинского народа.

Международные праздники 19 февраля

В мире сегодня отмечается:

День предотвращения плагиата ( Prevent Plagiarism Day )

) Международный день перетягивания каната

Всемирный день защиты морских млекопитающих (World Marine Mammal Protection Day)

Церковный праздник 19 февраля

День памяти святых Архипа и Филимона. Они жили в городе Колоссы и посвятили свою жизнь служению больным и нуждающимся. После крещения святым апостолом Павлом Филимон стал епископом города Газа. Во времена гонений за императора Нерона они приняли мученическую смерть, свидетельствуя о своей вере во Христа. Святой апостол Павел не оставлял их без поддержки и направил к ним свое послание. В разгар гонений святые Филимон, Апфия и Архип были схвачены, и после жестоких пыток погибли как мученики за свою веру.

Исторические события 19 февраля

1674 - Англия и Нидерланды подписали Вестминстерский договор.

1861 – Александр II издал "Манифест об отмене крепостного права" в Российской империи.

1900 - Николай Михновский в Харькове произнес свой реферат "Самостоятельная Украина".

1913 - Педро Ласкуран пробыл президентом Мексики 45 минут.

1954 – одобрен Указ Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР.

1992 - Верховная Рада Украины утвердила трезубец как малый герб Украины.

1999 - в США задержан бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко.

2003 – в Киеве прошла премьера фильма "Мамай", ставшего первой полнометражной работой режиссера Олеся Санина.

2014 – противостояние в Киеве на Грушевского и бойня на улице Институтской между протестующими и милицией и внутренними войсками.

Именинники 19 февраля

Максим, Марьян, Иван, Мария, Кристина, Марта, Марфа, Укол, Вакула, Василий, Юлиан, Севастян.

Ранее OBOZ.UA писал, когда праздник Летнего Николая.

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