Какой праздник отмечают 19 мая: все об этом дне

Дата 19 мая обозначена в календаре несколькими важными событиями. Верующие вспоминают святых женщин-мироносиц, праведных Иосифа Аримафейского и Никодима. В мире отмечают День семейного врача и День борьбы с гепатитом – два события, которые привлекают внимание к важности здоровья и профилактики болезней.

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Именины празднуют Александры, Антоны, Валентины, Василии, Викторы, Григории, Максимы, Михаилы, Сергеи и Анастасии. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 19 мая

В третье воскресенье после Пасхи православная церковь чтит женщин-мироносиц – тех, кто первыми пришли ко гробу Христа с благовониями, чтобы намазать Его тело, и стали первыми свидетелями Воскресения.

К ним относятся Мария Магдалина, Мария – мать Иакова, Саломия, Иоанна, Марта и Мария – сестры Лазаря и другие. Они проявили мужество, верность и любовь тогда, когда даже ближайшие ученики Христа были в страхе. Их пример является образцом жертвенности и веры.

В этот день также чествуют праведного Иосифа Аримафейского – того, кто похоронил тело Иисуса, и Никодима – члена синедриона, который защищал Христа и пришел к Нему ночью, чтобы поговорить о вере.

Всемирный день семейного врача

Этот день основан в 2010 году по инициативе Всемирной организации семейных врачей (WONCA) и отмечается ежегодно 19 мая. Его цель – привлечь внимание к роли семейного врача как первого звена в системе здравоохранения.

В современной медицине семейный врач:

осуществляет профилактику, диагностику и лечение заболеваний;

является доверенным лицом для пациента и его семьи;

координирует лечение в случае сложных хронических или редких болезней.

День борьбы с гепатитом

19 мая также отмечается Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами (особенно с гепатитом C). Его цель – повысить осведомленность населения об угрозах, которые несут эти болезни, и о важности своевременной диагностики и вакцинации.

Гепатит B и C – опасные заболевания печени, которые могут протекать бессимптомно, но со временем приводят к циррозу или раку печени. По оценкам ВОЗ, миллионы людей в мире инфицированы и даже не догадываются об этом.

Исторические события 19 мая

1051 – во французском Реймсе коронована дочь Ярослава Мудрого – Анна Ярославна.

1536 – казнь Анны Болейн, жены английского короля Генриха VIII.

1568 – английская королева Елизавета I приказала заточить в тюрьму бывшую шотландскую королеву Марию Стюарт, которая предъявила свои права на английский престол.

1649 – Англия провозглашена республикой.

1861 – в Сумах открыта первая в Украине воскресная школа.

1997 – компания "Hewlett–Packard" выпустила свой первый портативный компьютер, работавший под операционной системой Windows CE.

1998 – из национальной галереи современного искусства в Риме неизвестными похищены две картины Винсента ван Гога и одну Поля Сезанна.

2005 – на конференции министров образования стран Европы в Бергене (Норвегия) приняли решение о присоединении Украины к Болонскому процессу.

2018 – свадьба принца Гарри и Меган Маркл.

2024 – авария вертолета президента Ирана Ибрагима Раиси.

Кто родился 19 мая

1762 – Иоганн Готлиб Фихте, немецкий философ, представитель немецкой классической философии.

1881 – Мустафа Кемаль Ататюрк, турецкий государственный и политический деятель, генерал, первый президент Турции.

1889 – Николай Евшан, украинский литературный критик, литературовед и переводчик.

1912 – Гавриил Глюк, украинский живописец.

1921 – Свен Ивар Сельдингер, шведский врач–радиолог, разработчик техники сосудистого доступа.

1941 – Олег Приходнюк, украинский археолог, доктор исторических наук, Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

1989 – Позитив, украинский музыкант.

В этот день умерли:

1125 – Владимир Мономах, Великий князь киевский, черниговский и переяславский.

1536 – Анна Болейн, королева (консорт) Англии, вторая жена Генриха VIII (с 1533), мать Елизаветы I; казнена.

1908 – Николай Пильчиков, украинский ученый, физик–теоретик, экспериментатор.

1994 – Жаклин Кеннеди, жена президента США Джона Кеннеди.

2009 – Роберт Ферчготт, американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1998).

2014 – Джек Брэбэм, австралийский гонщик, трехкратный чемпион мира в классе Формула–1.

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