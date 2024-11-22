Какой праздник отмечают 22 ноября: интересные факты

22 ноября – день, когда Православная церковь чтит память нескольких святых: апостолов от 70-ти Филимона и Архипа, мученицы равноапостольной Апфии и благоверного князя Ярополка Владимиро-Волынского.

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Апостолы от 70 – это были ученики Иисуса Христа, которых он послал проповедовать Евангелие. Филимон и Архип были особенно близки к апостолу Павлу. О них упоминается в Послании к Филимону, где Павел просит Филимона проявить милосердие к беглецу Анисиму, ставшему христианином.

Христианская мученица Апфия была ранней христианкой, потерпевшей мученическую смерть за веру во Христа.

Также в этот день православные имеют Послепраздник Введения, чествуют мучеников Кикилии (Цецилии), Валериана, Тивуртия и Максима, мученика Прокопия-чтеца, мученика Менигна, преподобного Агавы Исмаильтянина, праведного Михаила.

Международные праздники 22 ноября

День сыновей (Sons' Day) – праздник, который отмечают во многих странах мира для того, чтобы выразить любовь и благодарность сыновьям в семье.

День музыки (Music Day) – в некоторых странах проводят мероприятия, посвященные музыкальному искусству, чествуя его влияние на культуру и жизнь людей.

День защиты птиц (Bird Protection Day) – инициативы экологических организаций, направленные на сохранение пернатых друзей и их природных сред.

День гуманности (Humane Day) – акция, напоминающая о важности милосердия, доброты и взаимопомощи.

Исторические события 22 ноября в Украине и мире

1906 год: Начало аграрной реформы Столыпина в Российской империи, которая оказала значительное влияние на украинские села и способствовала усилению крестьянского движения.

1938 год: Карпатская Украина получила автономию в составе Чехословацкой республики. Это был короткий период самоуправления для украинцев в Закарпатье.

2004: Начало Оранжевой революции, которая стала одним из важнейших этапов в новейшей истории Украины. Она привела к отмене результатов фальсифицированных президентских выборов и стала символом борьбы за демократию.

2005: Указ Президента Украины Виктора Ющенко провозглашает 22 ноября Днем Свободы в честь событий Оранжевой революции.

В мире:

1963 год: Убийство президента США Джона Кеннеди в Далласе. Это трагическое событие повергло в шок весь мир и стало одним из самых громких политических убийств XX века.

1990 год: Отставка Маргарет Тэтчер с поста премьер-министра Великобритании.

Именинники 22 ноября

Поздравления с днем ангела в этот день получают: Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий, Ефим, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Нестор, Семен, Теодор, Тимофей, Федор, Ян, Евстолия, Матрена.

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