Какой праздник отмечают 23 января: все об этом дне

23 января православные верующие чтят память святого священномученика Климента и святого мученика Агатангела. Именины празднуют Владимиры, Геннадии, Иваны, Иосифы, Клименты, Макары, Евдокии и Екатерины.

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В мире отмечают День осведомленности о материнском здоровье, День стильной одежды, День почерка или День ручного письма. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 23 января

23 января православная церковь чествует священномученика Климента. Он был одним из семидесяти апостолов, а затем епископом Рима. Его жизнь и мученическая смерть стали образцом для многих поколений христиан. О ранних годах жизни святого Климента известно немногое. Известно, что он принадлежал к знатному римскому роду и получил хорошее образование.

Климент был непосредственным учеником апостолов Петра и Павла. Он усваивал их учения и сам стал ревностным проповедником Евангелия. После смерти апостолов Климент был избран епископом Римской церкви. Во время правления императора Траяна святой Климент был сослан на каторжные работы в Херсонес Таврический (современный Севастополь). Там он продолжал проповедовать Евангелие и укреплять веру христиан. За это он был замучен – привязан к якорю и утоплен в Черном море.

Святой мученик Агатангел тесно связан с жизнью и мученической смертью святого Климента Римского, будучи его учеником. Когда святой Климент был сослан на каторжные работы, Агатангел пошел за ним добровольно, желая разделить судьбу своего духовного отца. Вместе со святым Климентом Агатангел испытал жестокие мучения и был казнен за веру во Христа.

День осведомленности о материнском здоровье – это глобальная инициатива, посвященная повышению осведомленности о важности здоровья женщин во время беременности, родов и послеродового периода. Во многих странах мира, особенно в развивающихся, материнская смертность остается актуальной проблемой. Здоровье матери оказывает непосредственное влияние на здоровье ее ребенка. Во время Дня осведомленности подчеркивается важность надлежащего ухода за беременными и новорожденными.

День почерка отмечается ежегодно 23 января, чтобы привлечь внимание к важности ручного письма и каллиграфии. В настоящее время, когда большинство коммуникации происходит в цифровом формате, этот день напоминает нам о красоте и уникальности рукописного слова. Каждый почерк – это отражение нашей особенности, как отпечатки пальцев. Написание от руки развивает маленькую моторику, координацию движений и творческое мышление.

В мире 23 января отмечают:

Всемирный день свободы на Тайване, Китайской Республике и Южной Корее;

День демократии в Венесуэле;

Национальный день музыканта в Аргентине;

Национальный день пирогов в США и День пирожка.

Исторические события 23 января

1556 – Великое китайское землетрясение в провинции Шэньси, во время которого погибли около 830 000 человек – крупнейшее из известных землетрясений.

1593 – началось самое большое сражение восстания Косинского между дворовыми войсками Острожских-Вишневецких и реестровцами Криштофа Косинского.

1793 – Россия и Пруссия совершили второе разделение Речи Посполитой. По договору Россия получала украинские и белорусские земли с городами Минск, Слуцк, Пинск, Житомир, Каменец-Подольский.

1838 – гидрограф Клеман Адриан Венсандон-Дюмулен выполнил первый расчет магнитного наклона для локализации Южного магнитного полюса.

1912 – в Гааге подписана Международная опиумная конвенция – первая международная договоренность о контроле наркотических веществ.

1945 – началась операция по вывозу Германией гражданского населения из Восточной Пруссии, крупнейшая в мире эвакуация морем.

1960 – швейцарец Жак Пикар и американец Дон Волш на батискафе "Триест" погрузились на дно глубочайшей в Мировом океане Марианской впадины, достигнув рекордной глубины 10 916 м.

1973 – извержение вулкана Эльдфетль на острове Геймаэй, Исландия.

2005 – инаугурация третьего Президента Украины Виктора Ющенко.

2015 – Бои за Донецкий аэропорт, которые продолжались с сентября 2014 года по 23 января 2015 года, закончились выходом украинских военных из аэропорта и закрепления на окраинах города.

Кто родился 23 января

1783 – Фредерик Стендаль, французский писатель.

1832 – Эдуар Мане, французский художник-импрессионист.

1849 – Богдан Ханенко, украинский меценат, основатель Музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве.

1862 – Давид Гильберт, немецкий математик.

1891 – Павел Тычина, украинский поэт, переводчик, публицист, общественный и государственный деятель времен УНР и УССР.

1907 – Хидеки Юкава, японский физик.

1949 – Грицько Чубай, украинский поэт, переводчик.

1958 – Юлиан Китастый, композитор, певец, дирижер, кобзарь, бандурист.

1974 – Тиффани-Амбер Тиссен, американская киноактриса.

В этот день умерли:

1002 – Оттон III, император Священной Римской империи.

1744 – Джамбатиста Вико, итальянский философ эпохи Просвещения, основатель современной философии истории.

1921 – Николай Леонтович, украинский композитор, автор обработок украинских песен.

1944 – Эдвард Мунк, норвежский живописец и график.

1956 – Даниэль Сваровский, австрийский предприниматель, основатель знаменитой компании по производству украшений из стекла и хрусталя – Swarovski.

1986 – Йозеф Бойс, влиятельный немецкий художник, скульптор, теоретик и преподаватель искусства.

1989 – Сальвадор Дали, испанский художник-сюрреалист, один из самых выдающихся художников XX века.

2021 – Владимир Фрайт, украинский врач, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии Львовского медицинского университета.

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