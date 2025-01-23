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Ленивый рыбный пирог из слоеного теста: готовится элементарно

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
219
Ленивый рыбный пирог из слоеного теста: готовится элементарно

Слоеное тесто – идеальное основание для приготовления вкусной и быстрой выпечки. Можно выбрать любую начинку – всегда получится сытно. Прекрасным вариантом будет выбрать обычные рыбные консервы.

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Идея приготовления сытного слоеного пирога с рыбой опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Томаты и сыр придадут особую сочность.

Ленивый рыбный пирог из слоеного теста: готовится элементарно

Ингредиенты:

  • слоено-дрожжевое тесто – 500 г
  • сардины (консервированные в маринаде или оливковом масле) – 350 г (3 упаковки)
  • лук – 1 шт.
  • томаты – 3 шт.
  • чеснок – 1 зубчик
  • маслины – 10–15 шт.
  • моцарелла – 100 г
  • яйцо – 1 шт. (для смазки)кунжут – по вкусу

Способ приготовления:

Ленивый рыбный пирог из слоеного теста: готовится элементарно

1. Слоено-дрожжевое тесто разморозить заранее, если оно заморожено.

2. Сардины слить от маринада или масла, разомнуть вилкой на небольшие кусочки.

Ленивый рыбный пирог из слоеного теста: готовится элементарно

3. Лук почистить и мелко порезать.

4. Томаты нарезать кубиком.

5. Чеснок измельчить или пропустить через пресс.

Ленивый рыбный пирог из слоеного теста: готовится элементарно

6. Моцареллу натереть на большой терке.

7. Раскатать тесто на поверхности, присыпанной мукой, до толщины примерно 5 мм.

8. Выложить тесто в форму для запекания или на застеленный пергаментом противень, оставив края для загибания.

Ленивый рыбный пирог из слоеного теста: готовится элементарно

9. На тесто равномерно разложить сардины.

10. Посыпать сверху нарезанным луком и измельченным чесноком.

11. Выложить кружочки томатов в несколько слоев.

12. Равномерно распределить маслины между другими ингредиентами.

13. Сверху посыпать тертой моцареллой.

Ленивый рыбный пирог из слоеного теста: готовится элементарно

14. Завернуть края теста внутрь, создав бортики.

15. Смазать пирог взбитым яйцом и посыпать кунжутом.

16. Разогреть духовку до 200 градусов.

17. Выпекать пирог в течение 20–25 минут, пока тесто станет золотистым и хрустящим.

Ленивый рыбный пирог из слоеного теста: готовится элементарно

18. Готовый пирог охладить в течение 5-10 минут до нарезки.

19. Подавать теплым как самостоятельное блюдо или с легким салатом.

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