Ленивый рыбный пирог из слоеного теста: готовится элементарно
Слоеное тесто – идеальное основание для приготовления вкусной и быстрой выпечки. Можно выбрать любую начинку – всегда получится сытно. Прекрасным вариантом будет выбрать обычные рыбные консервы.
Идея приготовления сытного слоеного пирога с рыбой опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником anny.cooking в Instagram. Томаты и сыр придадут особую сочность.
Ингредиенты:
- слоено-дрожжевое тесто – 500 г
- сардины (консервированные в маринаде или оливковом масле) – 350 г (3 упаковки)
- лук – 1 шт.
- томаты – 3 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- маслины – 10–15 шт.
- моцарелла – 100 г
- яйцо – 1 шт. (для смазки)кунжут – по вкусу
Способ приготовления:
1. Слоено-дрожжевое тесто разморозить заранее, если оно заморожено.
2. Сардины слить от маринада или масла, разомнуть вилкой на небольшие кусочки.
3. Лук почистить и мелко порезать.
4. Томаты нарезать кубиком.
5. Чеснок измельчить или пропустить через пресс.
6. Моцареллу натереть на большой терке.
7. Раскатать тесто на поверхности, присыпанной мукой, до толщины примерно 5 мм.
8. Выложить тесто в форму для запекания или на застеленный пергаментом противень, оставив края для загибания.
9. На тесто равномерно разложить сардины.
10. Посыпать сверху нарезанным луком и измельченным чесноком.
11. Выложить кружочки томатов в несколько слоев.
12. Равномерно распределить маслины между другими ингредиентами.
13. Сверху посыпать тертой моцареллой.
14. Завернуть края теста внутрь, создав бортики.
15. Смазать пирог взбитым яйцом и посыпать кунжутом.
16. Разогреть духовку до 200 градусов.
17. Выпекать пирог в течение 20–25 минут, пока тесто станет золотистым и хрустящим.
18. Готовый пирог охладить в течение 5-10 минут до нарезки.
19. Подавать теплым как самостоятельное блюдо или с легким салатом.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: