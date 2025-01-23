Слоеный пирог с вкусной рыбной начинкой на скорую руку: понадобится минимум ингредиентов

Слоеное тесто – отличный продукт для приготовления вкусных пирогов, булочек и запеканок. Стоит отметить, что слоеное тесто можно приготовить из муки, воды и со сливочным маслом.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного пирога, который элементарно готовится.

Ингредиенты:

500 г слоеного дрожжевого теста

Начинка:

3 уп. сардины

1 луковица

3 томаты

1 зубчик чеснока

10-15 маслин

100 г моцареллы

яйцо для смазки, кунжут

Способ приготовления:

1. Смешайте все ингредиенты для начинки, а именно сардины с маслинами.

2. Лук и морковь пожарьте. Добавьте порезанные помидоры и тертый чеснок.

3. Тесто раскатайте, выложите рыбу, сверху зажарку, маслины, тертый сыр.

Сверху выложите слой теста, смажьте яйцом и посыпьте кунжутом и запекайте до готовности.

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