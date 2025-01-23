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Слоеный пирог с вкусной рыбной начинкой на скорую руку: понадобится минимум ингредиентов
Слоеное тесто – отличный продукт для приготовления вкусных пирогов, булочек и запеканок. Стоит отметить, что слоеное тесто можно приготовить из муки, воды и со сливочным маслом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного пирога, который элементарно готовится.
Ингредиенты:
- 500 г слоеного дрожжевого теста
Начинка:
- 3 уп. сардины
- 1 луковица
- 3 томаты
- 1 зубчик чеснока
- 10-15 маслин
- 100 г моцареллы
- яйцо для смазки, кунжут
Способ приготовления:
1. Смешайте все ингредиенты для начинки, а именно сардины с маслинами.
2. Лук и морковь пожарьте. Добавьте порезанные помидоры и тертый чеснок.
3. Тесто раскатайте, выложите рыбу, сверху зажарку, маслины, тертый сыр.
Сверху выложите слой теста, смажьте яйцом и посыпьте кунжутом и запекайте до готовности.
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