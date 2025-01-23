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Слоеный пирог с вкусной рыбной начинкой на скорую руку: понадобится минимум ингредиентов

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
279
Слоеный пирог с вкусной рыбной начинкой на скорую руку: понадобится минимум ингредиентов

Слоеное тесто – отличный продукт для приготовления вкусных пирогов, булочек и запеканок. Стоит отметить, что слоеное тесто можно приготовить из муки, воды и со сливочным маслом. 

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Пирог из слоеного теста

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сытного пирога, который элементарно готовится. 

Рецепт пирога

Ингредиенты: 

  • 500 г слоеного дрожжевого теста

Начинка: 

  • 3 уп. сардины 
  • 1 луковица
  • 3 томаты
  • 1 зубчик чеснока
  • 10-15 маслин 
  • 100 г моцареллы
  • яйцо для смазки, кунжут

Способ приготовления: 

1. Смешайте все ингредиенты для начинки, а именно сардины с маслинами.

С какой начинкой приготовить пирог

2. Лук и морковь пожарьте. Добавьте порезанные помидоры и тертый чеснок. 

Помидоры с зажаркой

3. Тесто раскатайте, выложите рыбу, сверху зажарку, маслины, тертый сыр.

Начинка для пирога

Сверху выложите слой теста, смажьте яйцом и посыпьте кунжутом и запекайте до готовности. 

Готовый пирог

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