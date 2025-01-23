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Сочные рубленные котлеты: как правильно готовить

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
1,3 т.
Рецепт котлет

Куриные котлеты – одно из самых простых и вкусных блюд для обеда и ужина. Готовить котлеты из филе можно по-разному: делать фарш через мясорубку и рубленный.

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Домашние котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных рубленных котлет из куриного филе.

Рецепт котлет

Ингредиенты:

  • 2 куриные филе
  • 100 г натертого сыра
  • 100 г сметаны
  • 2 яйца
  • 1 ст.л.
  • зелень, соль, перец, масло

Способ приготовления:

1. Филе порежьте мелким кубиком, добавьте яйцо, специи, сметану, зелень и тертый сыр.

Основа для котлет

2. Все перемешайте, выложите ложкой котлеты на сковороду и пожарьте с двух сторон.

Готовые котлеты

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