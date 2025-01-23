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Сочные рубленные котлеты: как правильно готовить
Куриные котлеты – одно из самых простых и вкусных блюд для обеда и ужина. Готовить котлеты из филе можно по-разному: делать фарш через мясорубку и рубленный.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных рубленных котлет из куриного филе.
Ингредиенты:
- 2 куриные филе
- 100 г натертого сыра
- 100 г сметаны
- 2 яйца
- 1 ст.л.
- зелень, соль, перец, масло
Способ приготовления:
1. Филе порежьте мелким кубиком, добавьте яйцо, специи, сметану, зелень и тертый сыр.
2. Все перемешайте, выложите ложкой котлеты на сковороду и пожарьте с двух сторон.
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