Сочные рубленные котлеты: как правильно готовить

Куриные котлеты – одно из самых простых и вкусных блюд для обеда и ужина. Готовить котлеты из филе можно по-разному: делать фарш через мясорубку и рубленный.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных рубленных котлет из куриного филе.

Ингредиенты:

2 куриные филе

100 г натертого сыра

100 г сметаны

2 яйца

1 ст.л.

зелень, соль, перец, масло

Способ приготовления:

1. Филе порежьте мелким кубиком, добавьте яйцо, специи, сметану, зелень и тертый сыр.

2. Все перемешайте, выложите ложкой котлеты на сковороду и пожарьте с двух сторон.

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