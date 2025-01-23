Netflix, Джордж Клуни и номинация на BAFTA: интересные факты из жизни украинского актера Александра Рудинского

В 2019 году в Украине вышел сериал "Первые ласточки", в котором главную роль сыграл молодой актер Национального драматического театра им. Ивана Франка Александр Рудинский. Проект оказался успешным и дал, Александру "путевку в жизнь".

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После этого он снялся в картине Олега Сенцова "Носорог", в "Декамероне" от Netflix, получил роль в сериале "Агентство" Джорджа Клуни и попал в номинацию на премию "Бафта".

Как шел к своему успеху актер Александр Рудинский, рассказывает OBOZ.UA.

Детство в Николаеве, театр и дебют в кино

Александр Рудинский родился 23 июля 1996 года Николаеве. Кроме обычной средней школы и лицея, будущий актер закончил местную творческую школу, занимался бальными танцами и смешанными единоборствами.

По окончании лицея, в 18 лет он поступил в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. После выпуска начинающий актер присоединился к труппе Театра им Ивана Франко, и работает там до сих пор.

Личная жизнь

В университете Александр познакомился со своей будущей женой Марией. Она была его однокурсницей.

В 2020 г. пара поженилась и в этом же году у них родился первенец – сын Петр.

Первые успехи в кино

Дебютной работой Рудинского в кино, в 2016 г. стал фильм Юлии Павловой "День Независимости. Семья Бунь" — драма, основанная на реальных событиях времен Второй мировой войны. А известным в Украине актера сделал стал отечественный сериал о подростках "Первые ласточки" (2019 г.), где он сыграл одну из главных ролей.

В 2021 г. Олег Сенцов предложил Александру роль второго плана в фильме о 90-х "Носорог". Картина имела успех на нескольких международных фестивалях и получила хорошие отзывы критиков.

После этого Рудинский снялся еще в нескольких отечественных картинах ("Лучшие выходные", "Оставайся онлайн".

"Декамерон" и Джордж Клуни

Настоящим прорывом в карьере актера стала роль в американском проекте "Декамерон" на Netflix, где он сыграл в трех эпизодах.

Позже Александр успешно прошел кастинг в сериал "Агентство" Джорджа Клуни, где сыграл украинского военного и работал с известными актерами Майклом Фассбендером, Ричардом Гиром и Джефри Райтом.

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