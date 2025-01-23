Не добавляйте это молоко в кофе, чтобы не испортить напиток

Существует много рецептов кофе с молоком. При этом люди, профессионально готовящие напиток, предупреждают, что не всякое молоко для этого подходит.

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Как разобраться, что можно, а что нельзя добавлять в кофе, рассказывает OBOZ. UA.

Это молоко испортит кофе

Соевое молоко не годится для горячего кофе. Оно быстро сворачивается и напиток становится непригодным к употреблению. Поэтому лучше его использовать при приготовлении холодных кофейных напитков, если, конечно, вас устраивает своеобразный землистый вкус сои.

Кокосовое молоко — сладкое и жирное, и его трудно взбивать. Но если покупать кокосовое молоко в пачке, из него можно сделать вкусное латте. А вот консервированное кокосовое молоко совершенно не подходит для приготовления кофейных напитков.

Ореховое молоко — плохо взбивается и не очень хорошо подходит для приготовления кофе. При этом профессионалы добавляют в кофе миндальное молоко и молоко из кешью. Главный секрет орехового молока, его нужно добавлять в теплый кофе, а не в горячий.

Идеальное молоко для приготовления кофе

Сладковатое овсяное молоко отлично дополняет кофе и дает густую пенку.

Обезжиренное молоко также хорошо пенится и прекрасно сочетается с кофе.

Цельное молоко — отлично подходит для приготовления кофе. Особенно вкусные с ним получаются капучино и латте.

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