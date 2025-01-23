Курица с перцем на сковороде за 10 минут: идеальный вариант блюда для занятых хозяек
Если у вас есть совсем мало времени на то, чтобы приготовить вкусное и сытное блюдо, используйте сочетание курицы и перца. Все нужно просто потушить. Вы получите соус, который прекрасно дополнит вкус любого гарнира.
Идея приготовления сочной тушеной курицы с перцем опубликована на странице известного украинского шеф-повара Лизы Глинской (lizaglinskaya) в Instagram. Можно подавать с макаронами, картофелем или любой кашей.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 кг.
- болгарский перец – 1 кг.
- масло для жарки
- соль – по вкусу
- копченая паприка
- сливки – 200 мл. (10-15%)
- мука – 15 г
Способ приготовления:
1. Нарезать тонкими полосками перец и куриное филе.
2. Разогреть сковороду из растительного масла и обжарить перец.
3. Добавить курицу, соль и копченую паприку.
4. Обжарить еще несколько минут.
5. Смешать холодные сливки с мукой и добавить в курицу с перцем. Перемешать.
6. Готовим еще несколько минут, чтобы заварилась мука и жидкость загустела.
7. Гарнир можно выбрать по своему вкусу.
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