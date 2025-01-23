Курица с перцем на сковороде за 10 минут: идеальный вариант блюда для занятых хозяек

Если у вас есть совсем мало времени на то, чтобы приготовить вкусное и сытное блюдо, используйте сочетание курицы и перца. Все нужно просто потушить. Вы получите соус, который прекрасно дополнит вкус любого гарнира.

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Идея приготовления сочной тушеной курицы с перцем опубликована на странице известного украинского шеф-повара Лизы Глинской (lizaglinskaya) в Instagram. Можно подавать с макаронами, картофелем или любой кашей.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 кг.

болгарский перец – 1 кг.

масло для жарки

соль – по вкусу

копченая паприка

сливки – 200 мл. (10-15%)

мука – 15 г

Способ приготовления:

1. Нарезать тонкими полосками перец и куриное филе.

2. Разогреть сковороду из растительного масла и обжарить перец.

3. Добавить курицу, соль и копченую паприку.

4. Обжарить еще несколько минут.

5. Смешать холодные сливки с мукой и добавить в курицу с перцем. Перемешать.

6. Готовим еще несколько минут, чтобы заварилась мука и жидкость загустела.

7. Гарнир можно выбрать по своему вкусу.

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