Чайный налет на посуде не радует: 4 эффективных способа быстро привести чашки и термос в порядок

Чайный налет на термосе или чашках неприятное, но, неизбежное явление. Рано или поздно темные пятна появляются на посуде, от чего она выглядит (и пахнет!) не лучшим образом.

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Как избавить посуду от чайного налета и неприятного запаха

Чтобы удалить незначительные загрязнения можно использовать (9%) столовый уксус. Разбавьте его в соотношении 1 к 4 горячей водой, наполните грязный термос или чашку, закройте их и оставьте на пару час. Затем прополощите посуду чистой водой.

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Поместите 1-2 таблетки внутрь посудины с налетом и залейте кипятком. Оставьте ее в таком состоянии на ночь, а утром промойте водой.

Перловая крупа и сода

Для сильно загрязненных термосов, чашек или стаканов хорошо подходит смесь перловки и пищевой соды в соотношение: ½ объема посуды крупа на 3 чайные ложки соды.

Залейте смесь кипятком до половины и закройте. Через 30-40 минут посуду можно промыть и снова пользоваться.

Лимон (лимонная кислота)

Лимон — отличное средство для удаления налета и неприятного запаха. Чтобы очистить посуду от темных пятен, насыпьте 1-2 столовые ложки лимонной кислоты или положите несколько долек лимона в термос, залейте кипятком и оставьте на несколько часов или на ночь. После этого промойте термос.

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