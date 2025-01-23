Чайный налет на посуде не радует: 4 эффективных способа быстро привести чашки и термос в порядок
Чайный налет на термосе или чашках неприятное, но, неизбежное явление. Рано или поздно темные пятна появляются на посуде, от чего она выглядит (и пахнет!) не лучшим образом.
Как быстро и без особых усилий решить проблему, знает OBOZ. UA
Как избавить посуду от чайного налета и неприятного запаха
Чтобы удалить незначительные загрязнения можно использовать (9%) столовый уксус. Разбавьте его в соотношении 1 к 4 горячей водой, наполните грязный термос или чашку, закройте их и оставьте на пару час. Затем прополощите посуду чистой водой.
Таблетки для очистки зубных протезов
Поместите 1-2 таблетки внутрь посудины с налетом и залейте кипятком. Оставьте ее в таком состоянии на ночь, а утром промойте водой.
Перловая крупа и сода
Для сильно загрязненных термосов, чашек или стаканов хорошо подходит смесь перловки и пищевой соды в соотношение: ½ объема посуды крупа на 3 чайные ложки соды.
Залейте смесь кипятком до половины и закройте. Через 30-40 минут посуду можно промыть и снова пользоваться.
Лимон (лимонная кислота)
Лимон — отличное средство для удаления налета и неприятного запаха. Чтобы очистить посуду от темных пятен, насыпьте 1-2 столовые ложки лимонной кислоты или положите несколько долек лимона в термос, залейте кипятком и оставьте на несколько часов или на ночь. После этого промойте термос.
Ранее OBOZ. UA рассказывал, чем отмыть пластмассовые контейнеры от жира.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.