Где хранить картофель, чтобы он не прорастал и не зеленел: идеальное место
Прорастание и зеленый оттенок картофеля являются признаками того, что он испорчен. Поиск лучшего места для хранения этого овоща мог бы решить обе проблемы.
Неправильное хранение картофеля вредит его внешнему виду, текстуре и вкусу, а в некоторых случаях даже влияет на безопасность его потребления. Поэтому эксперты по вопросам питания поделились своими советами по этому поводу, пишет OBOZ.UA.
Прежде всего – если вы купили картофель в магазине, то дома его сразу следует выложить из упаковки. Полиэтиленовые пакеты могут удерживать влагу, создавая неблагоприятную среду, где картофель "быстрее испортится". Вместо этого выбирайте бумажный пакет, небольшой мешочек или корзину с хорошей циркуляцией воздуха.
Также есть несколько других факторов, которые следует учитывать, чтобы сохранить овощи свежими в течение нескольких месяцев. Важно избегать солнечного света любой ценой.
Зимой солнечный свет губительно влияет на картофель, именно он становится причиной появления прорастания.
Во-вторых, солнечный свет стимулирует фотосинтез, который, в свою очередь, заставляет ваш картофель производить больше хлорофилла, крася его в неприятный зеленый цвет.
Чтобы избежать этого, оптимально иметь темный шкаф или кухонную стойку, защищенную от солнечного света. Однако важно обеспечить правильную температуру в этих местах для картофеля.
Главное – избегать темных теплых условий, имитирующих природные условия выращивания картофеля, поскольку это будет способствовать прорастанию. Ищите пространство со стабильной температурой 8-10C.
Места для хранения, которых следует избегать, находятся рядом с духовкой, на холодильнике или под раковиной. Если вы уже храните картофель именно там, переместите его в более прохладное место – это лучший способ сохранить его от недели до месяца.
Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как хранить картофель не менее полугода, чтобы он не рос и не портился.
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