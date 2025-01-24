Какой праздник отмечают 24 января: все об этом дне

24 января 2025 года отмечается ряд важных событий, среди которых религиозные, профессиональные и международные праздники. Верующие сегодня чтят память святой преподобной Ксении Римлянки, являющейся символом духовной стойкости и преданности христианским ценностям.

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Ксения Римлянка – праздник, который посвятил свою жизнь служению Богу. Ее житие является примером самопожертвования и твердой веры, что продолжает вдохновлять христиан всего мира.

Ксения, родившаяся в Риме под именем Евсевия, была единственной дочерью состоятельного сенатора. Когда родители решили выдать ее замуж, девушка, исполненная любви к Богу, выбрала другой путь. Она стремилась посвятить свою жизнь Христу и жить в чистоте, поэтому тайком покинула родительский дом.

Вместе с двумя служанками она покинула Рим, отправившись в дальние края. Чтобы скрыть свое происхождение, Евсевия сменила имя на Ксения, что означает "путешествие". Женщины поселились на острове Коа, где вели аскетичную жизнь, посвященную молитве и служению Богу.

Затем Ксения познакомилась с преподобным Павлом, который помог ей основать небольшой женский монастырь в Миласе. Она построила храм в честь святого первомученика Стефана, собрала вокруг себя сообщество монахинь и стала для них духовной наставницей.

За свою жизнь Ксения снискала славу подвижницы, которая отличалась необычайной сдержанностью, постами и молитвами. Ее добродетель и преданность Богу вызвали восхищение и уважение среди верующих. После смерти она была прославлена как праздник, а ее память хранится в веках.

Святая Ксения Римлянка остается символом смирения, стойкости в вере и безграничной любви к Господу. Ее жизненный путь напоминает о важности духовных ценностей и вдохновляет многих на праведную жизнь.

Какой праздник сегодня, 24 января

Сегодня празднуют День Службы внешней разведки Украины – профессиональный праздник для тех, кто стоит на страже национальной безопасности.

В мире этот день известен как Всемирный день смеха до колик, напоминающий о важности юмора и положительном настроении.

Отмечают также Международный день образования, подчеркивающий значение обучения и науки для развития общества.

Кроме того, существует неофициальный праздник – День комплимента, призванный распространять доброжелательность и хорошие слова среди людей.

24 января ознаменовалось и важными историческими событиями:

В 2024 году в Белгородской области был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76, что явилось резонансным событием в условиях войны.

В 2020 году премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение о выходе страны из Европейского Союза, ознаменовавшее завершение процесса Brexit.

В 2015 году российские террористы "ДНР" обстреляли Мариуполь из ракетных систем "Град", убив 30 мирных жителей. Эта трагедия стала одним из продолжающихся до сих пор многочисленных преступлений России против Украины.

1986 – космический аппарат "Вояджер-2" стал первым искусственным объектом, который приблизился к планете Уран на расстояние 100 тысяч километров, что стало выдающимся достижением в космических исследованиях.

1984 год – компания Apple представила первый персональный компьютер Macintosh, который основал новую эпоху в развитии информационных технологий.

Также следует упомянуть о важном событии в истории Украины – провозглашении независимости УНР в ночь с 24 на 25 января 1918 года. Это стало значительным шагом в становлении украинской государственности и борьбе за самоопределение.

Таким образом, 24 января – день, объединяющий в себе как трагические, так и выдающиеся события, повлиявшие на ход истории Украины и мира.

Кто из известных людей родился 24 января

1804 - Дельфина де Жирарден, известная французская писательница, дочь писательницы Софии Ге, жена журналиста и издателя Эмиля Жирардена.

1879 - Станислав Людкевич, украинский композитор, музыковед, фольклорист, педагог.

1879 - Владимир Синклер, украинский военный деятель, генерал-поручик и шеф штаба Армии УНР.

1901 – Кассандр (Мурон Адольф), французский живописец украинского происхождения, создатель логотипа французской марки одежды Yves Saint Laurent.

1941 - Юрий Покальчук, украинский писатель, переводчик, ученый.

1961 - Александр Ирванец, украинский поэт, драматург, прозаик, переводчик.

1973 - Андрей Новак, украинский экономист.

1974 – Андрей Ермоленко, украинский художник, иллюстратор и дизайнер.

1975 - Решат Аметов, крымскотатарский активист, первый гражданин Украины, убитый в результате российской агрессии против Украины, Герой Украины.

1991 - Жан Беленюк, борец греко-римского стиля, многократный призер чемпионатов мира и Европы.

Именинники 24 января

Агапий, Анастасий, Вавила, Македоний, Ксения, Тимофей.

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