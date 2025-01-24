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Элементарные блины с сыром и зеленью: как приготовить сытное блюдо за считанные минуты
Блинчики – это очень универсальное блюдо. Можно выбрать сладкую начинку, чтобы получился вкусный десерт к чаю или соленую для сытной закуски. Очень бюджетно будет положить внутрь натертый сыр и много нарезанной зелени.
Идея приготовления нежных блинов с сыром и зеленью опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Можно есть даже в прикуску с супом.
Ингредиенты:
- вода – 400 г.
- мука – 200 г.
- масло – 1 ст. л.
- соль – по вкусу.
- лук зеленый – 80 г.
- сыр твердый – 100 г.
- укроп, петрушка
Способ приготовления:
1. Смешать воду, соль, муку и растительное масло.
2. Оставляем на несколько минут.
3. Между тем, измельчить зеленый лук, творог, петрушку и укроп.
4. Жарить блины с обеих сторон до золотистости, выложить начинку, скрепить края.
5. По желанию, готовые горячие блины смазать сливочным маслом.