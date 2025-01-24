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Элементарные блины с сыром и зеленью: как приготовить сытное блюдо за считанные минуты

Екатерина Ягович
NewsLife
1 минута
747
Элементарные блины с сыром и зеленью: как приготовить сытное блюдо за считанные минуты

Блинчики – это очень универсальное блюдо. Можно выбрать сладкую начинку, чтобы получился вкусный десерт к чаю или соленую для сытной закуски. Очень бюджетно будет положить внутрь натертый сыр и много нарезанной зелени.

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Идея приготовления нежных блинов с сыром и зеленью опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Можно есть даже в прикуску с супом.

Элементарные блины с сыром и зеленью: как приготовить сытное блюдо за считанные минуты

Ингредиенты:

  • вода – 400 г.
  • мука – 200 г.
  • масло – 1 ст. л.
  • соль – по вкусу.
  • лук зеленый – 80 г.
  • сыр твердый – 100 г.
  • укроп, петрушка

Способ приготовления:

Элементарные блины с сыром и зеленью: как приготовить сытное блюдо за считанные минуты

1. Смешать воду, соль, муку и растительное масло.

Элементарные блины с сыром и зеленью: как приготовить сытное блюдо за считанные минуты

2. Оставляем на несколько минут.

Элементарные блины с сыром и зеленью: как приготовить сытное блюдо за считанные минуты

3. Между тем, измельчить зеленый лук, творог, петрушку и укроп.

Элементарные блины с сыром и зеленью: как приготовить сытное блюдо за считанные минуты

4. Жарить блины с обеих сторон до золотистости, выложить начинку, скрепить края.

5. По желанию, готовые горячие блины смазать сливочным маслом.