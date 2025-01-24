Элементарные блины с сыром и зеленью: как приготовить сытное блюдо за считанные минуты

Блинчики – это очень универсальное блюдо. Можно выбрать сладкую начинку, чтобы получился вкусный десерт к чаю или соленую для сытной закуски. Очень бюджетно будет положить внутрь натертый сыр и много нарезанной зелени.

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Идея приготовления нежных блинов с сыром и зеленью опубликована на странице marafon18 6 в Instagram. Можно есть даже в прикуску с супом.

Ингредиенты:

вода – 400 г.

мука – 200 г.

масло – 1 ст. л.

соль – по вкусу.

лук зеленый – 80 г.

сыр твердый – 100 г.

укроп, петрушка

Способ приготовления:

1. Смешать воду, соль, муку и растительное масло.

2. Оставляем на несколько минут.

3. Между тем, измельчить зеленый лук, творог, петрушку и укроп.

4. Жарить блины с обеих сторон до золотистости, выложить начинку, скрепить края.

5. По желанию, готовые горячие блины смазать сливочным маслом.