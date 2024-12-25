Какой праздник отмечают 25 декабря: все об этом дне

25 декабря христиане во всем мире отмечают Рождество Христово – праздник в честь рождения Иисуса Христа. Также сегодня Ханука – это восьмидневный еврейский праздник, связанный с историей о восстании маккавеев против сирийских оккупантов.

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В мире отмечается День Конституции в Китайской Республике, День Конституции на Тайване и День эффективного управления в Индии. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 25 декабря

Рождество – один из самых главных христианских праздников, отмечаемый в честь рождения Иисуса Христа. Этот день является государственным праздником во многих странах мира и сопровождается разнообразными традициями, ритуалами и символами. После перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь большинство украинцев также начали праздновать Рождество 25 декабря.

Конечно же, точная дата рождения Иисуса Христа неизвестна. Дата 25 декабря была выбрана гораздо позже. Этот день совпадал с языческими праздниками зимнего солнцестояния, что символизировало победу света над тьмой. Хотя Рождество имеет христианские корни, оно стало универсальным праздником, отмечаемым людьми разных вероисповеданий. В разных культурах существуют свои уникальные рождественские традиции и обычаи.

Слово "ханука" переводится с иврита как "освящение". Во II веке до н.э. сирийский царь Антиох IV Эпифан запретил иудаизм и пытался насильственно эллинизировать евреев. В то время маккавеи возглавили восстание и одержали победу. Вернувшись в свой храм, они обнаружили, что там остался лишь один небольшой сосуд с чистым оливковым маслом, которого хватило бы всего на один день. Однако, чудом, этого масла хватило на восемь дней, пока не было изготовлено новое.

Ханукия – это девятисвечник, являющийся главным символом праздника. Каждый вечер зажигают по одной свече, начиная с крайней правой. Центральная свеча, шамаш, используется для зажигания других.

Исторические события 25 декабря

336 – в Риме состоялось первое документально подтвержденное празднование Рождества.

1066 – Вильгельм Завоеватель стал королем Англии.

1492 – каравелла "Санта-Мария", на которой Христофор Колумб доплыл до берегов Америки, налетела на рифы у берегов Гаити из-за халатности вахтенного матроса. Индейцы помогли снять с судна ценный груз, пушки и продовольствие, но корабль спасти не удалось.

1582 – испанский король Филипп II основал первую в Европе математическую академию.

1741 – Андерс Цельсий, шведский астроном и математик изобрел шкалу измерения температуры.

1758 – Иоганн Георг Палыч впервые наблюдал комету, возвращение которой ранее предсказал английский астроном Эдмунд Галлей, имя которого она носит ныне.

1855 – В Кингстоне (Канада) состоялась первая известная ныне игра в хоккей.

1946 – в лаборатории № 2 АН СССР был запущен первый в Европе атомный реактор – опытный Ф-1.

1951 – в Киеве введена в действие первая электронно-вычислительная машина (МЭСМ).

1979 – СССР ввел свои войска в Афганистан.

1989 – расстрелян румынский диктатор Чаушеску Николае и его жена Елена Чаушеска.

1991 – отставка Михаила Горбачева с поста Президента СССР. Распад Советского Союза.

Кто родился 25 декабря

1878 – Луи Шевроле, американский автогонщик и автомобилестроитель швейцарского происхождения.

1887 – Конрад Хилтон, американский бизнесмен, основатель одной из крупнейших в мире сети гостиниц.

1895 – Григорий Веревка, украинский композитор, художественный руководитель и главный дирижёр Государственного украинского народного хора.

1899 – Константин Антипович, украинский историк.

1907 – Евгений Кравченко, украинский прозаик, драматург.

1927 – Олесь Бердник, украинский писатель-фантаст, диссидент, общественный деятель (официальная дата рождения; настоящая – 27 ноября 1926), член-основатель Украинской Хельсинкской группы.

1927 – Рам Нараян, индийский музыкант.

1945 – Ноэль Реддинг, басист группы Jimi Hendrix Experience.

1949 – Сиси Спейсек, американская актриса.

1976 – Армин ван Бюрен, голландский ди-джей.

1980 – Лора Седлер, британская актриса.

2005 – Алексей Середа, украинский прыгун в воду, самый молодой в истории прыжков в воду чемпион Европы.

В этот день умерли:

1921 – Владимир Короленко, украинский писатель, журналист, публицист и общественный деятель.

1938 – Карел Чапек, чешский писатель, автор рассказов, сказок, романов и пьес.

1977 – Чарли Чаплин, актер, режиссер, сценарист.

1983 – Жуан Миро, каталонский художник, скульптор и график, один из самых известных сюрреалистов.

2010 – Карлос Андрес Перес, президент Венесуэлы в 1974-79 и 1989-93 годах

2016 – Джордж Майкл, популярный английский певец, обладатель двух премий Грэмми.

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