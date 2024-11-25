Какой праздник отмечают 25 ноября: интересные факты

25 ноября православные верующие чтят память священномученика Климента. Именины празднуют Екатерины, Елизаветы, Клименты и Петры.

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В мире отмечают Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами, День безразличия (или перенасыщения), День супа гаспачо. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 25 ноября

25 ноября по новоюлианскому календарю – день памяти святого Климента. Родился Климент в I веке в семье язычников. Как-то его мать вместе с младшими детьми уехала в Рим и пропала без вести. Впоследствии отец тоже отправился на ее поиски и не вернулся. Климент долго скитался, пока не встретил апостолов Варнаву и Петра. Апостолы рассказали ему об Иисусе Христе и Климент принял крещение. В христианстве Климент известен как епископ Римский, назначенный самим апостолом Петром.

Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. В этот день правительства, международные и неправительственные организации проводят мероприятия, направленные на привлечение общественности внимания к этой проблеме. Посвящен день также событиям, произошедшим в 1961 году в Доминиканской Республике – по приказу правителя Рафаэля Трухильо были зверски убиты три сестры Мирабал, которые были политическими активистками.

Также в странах мира 25 ноября отмечают:

День домашней кухни;

Национальный день Боснии и Герцеговины;

День торгового флота Аргентины;

Национальный день парфе и Национальный день "Ешь с другом" в США.

Выдающиеся исторические события 25 ноября

1795 – ликвидация Речи Посполитой после того как Станислав II отрекся от престола

1905 – в Лубнах вышло первое число газеты "Хлебороб", первой легальной украиноязычной газеты в подроссийской Украине

1981 – Генеральная Ассамблея ООН объявила этот день Международным днем борьбы за ликвидацию насилия над женщинами.

1992 – Кабинет Министров Украины издал постановление "О выпуске в обращение приватизационных имущественных сертификатов"

2018 – Инцидент в Керченском проливе: первый случай военной агрессии России против Украины, который она совершила открыто, под своим государственным флагом, с начала войны в 2014 году.

Родившийся 25 ноября

1562 – Лопе де Вега, испанский драматург.

1810 – Пирогов Николай Иванович, хирург, анатом, основатель военно-полевой хирургии.

1838 – Иван Нечуй-Левицкий, украинский писатель, этнограф, фольклорист, педагог.

1844 – Карл Фридрих Бенц, немецкий инженер, соконструктор первого в мире автомобиля с бензиновым двигателем.

1901 – Михаил Орест, украинский поэт.

1915 – Аугусто Пиночет Угарте, чилийский генерал-диктатор.

1926 – Пол Андерсон, американский писатель, признанный классик фантастики.

1951 – Черновецкий Леонид, политик, городской голова Киева (2006-2012).

1981 – Хаби Алонсо, испанский футболист.

В этот день умерли:

1763 – Антуан Франсуа Прево, французский священник, писатель, более известный как аббат Прево. Автор романа "Манон Леско".

1956 – Александр Довженко, украинский писатель, киносценарист, кинорежиссер мировой славы.

1976 – Михаил Гуревич, авиаконструктор, занимался конструированием и строительством планеров в Харькове.

2005 – Ричард Бернс, английский раллийный гонщик, победитель Чемпионата мира по ралли.

2020 – Диего Марадона, аргентинский футболист, тренер и функционер, телекомментатор.

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