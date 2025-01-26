Какой праздник отмечают 26 января в Украине: календарь событий

26 января в Украине отмечается День работника контрольно-ревизионной службы Украины, а в мире – Международный день таможенника. Также празднуется Международный день чистой энергии.

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Церковь в этот день чтит святых преподобных Ксенофонта и Марии. Преподобные Ксенофонт, его жена Мария и их сыновья Аркадий и Иоанн являлись знатными жителями Константинополя в V веке. Несмотря на свой высокий статус и богатство, эта семья отличалась благочестием и добром сердцем. Желая дать сыновьям лучшее образование, Ксенофонт и Мария отправили их в финикийский город Бейрут. Однако во время путешествия их корабль потерпел крушение, и братья оказались на берегу в разных местах.

Пережив корабельную катастрофу, Иоанн и Аркадий решили посвятить свою жизнь Богу и приняли монашеский постриг. Тем временем их родители долгое время не получали известия о сыновьях и считали их погибшими. Однако преподобный Ксенофонт оставался непоколебимым в вере, успокаивал жену и советовал ей полагаться на Господа. Его уверенность была оправдана: после многих лет разлуки вся семья воссоединилась в Иерусалиме, где братья служили в монастырях.

Воссоединение стало большим благословением для семьи. Благодарные за эту милость Ксенофонт и Мария также решили принять монашество, посвятив свою жизнь молитве и духовным подвигам. Они соблюдали строгий пост и безмолвие, за что Господь наделил их даром чудотворения.

Их сыновья, Аркадий и Иоанн, попрощавшись с родителями, отошли в пустыню, где совершили много духовных подвигов. Их ревность в вере и праведная жизнь привели к тому, что они получили от Бога дар прозорливости и чудотворения. Их слава распространилась далеко за пределы монастырей.

Святые Ксенофонт и Мария остались в монастыре, посвятив себя молитвам и духовному наставничеству других монахов. Их жизнь стала образцом христианского смирения, терпения и веры. Они умерли в глубокой старости, оставив после себя память как великие подвижники христианской веры.

Память преподобных Ксенофонта, Марии, Аркадия и Иоанна отмечается православной церковью, и они считаются покровителями семейного единства, молитвы и духовного подвига. Их жизнь является примером безграничного доверия к Господу и напоминанием о том, что вера и любовь способны преодолеть любые трудности.

Исторические события 26 января

1582 – мирный договор между Россией и Речью Посполитой, завершивший Ливонскую войну 1558–1583 гг.;

1855 – Пьемонт послал военный отряд в Крым для боевых действий против РФ;

1861 – отделение Луизианы от США;

1875 – американский конструктор Джордж Грин запатентовал первую бормашину;

1886 – немецкий конструктор Карл Бенц получил патент на трехколесный автомобиль;

1919 – заключен договор о Первом союзе между советской властью и махновцами;

1934 – "Съезд победителей" (XVII съезд ВКП(б)) в Москве, где Сталин официально объявил о победе социализма в СССР.

1945 – бойцы Красной армии сломили сопротивление гитлеровцев и освободили концлагерь Аушвиц близ города Освенцим в Польше.

1992 – Украина установила дипотношения с Японией.

2001 – в Черном море затонул украинский теплоход "Память Меркурия". 12 человек погибли, 8 пропали без вести.

Кто из известных людей родился 26 января

1715 – Клод Адриан Гельвеций: Французский философ-материалист и литератор. Его философские труды, в частности "Об уме" и "О человеке", вызвали оживленные дискуссии в обществе того времени.

1763 – Карл XIV Юхан Бернадот: Французский военный, маршал Франции, впоследствии стал королем Швеции и Норвегии. Его история – пример поразительной карьеры, приведшей его от простого солдата к королевскому трону.

1804 – Эжен Сю: Французский писатель, известный своими социальными романами, такими как "Парижские тайны" и "Вечный жид".

1925 – Пол Ньюман: Американский актер, режиссер, продюсер и филантроп, лауреат премии "Оскар". Его харизма и актерский талант сделали его одной из самых ярких звезд Голливуда.

1928 – Роже Вадим: Французский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер. Известен своими фильмами, часто исследовавшими темы сексуальности и женской красоты.

1944 – Анджела Дэвис: Американская правозащитница, политическая активистка, философ и писательница. Ее борьба за гражданские права и социальную справедливость сделала ее знаковой фигурой.

1950 – Йорг Гайдер: Австрийский политик, лидер правого движения. Его контроверсионные взгляды и деятельность вызвали множество дискуссий.

Именинники 26 января

Ананий, Аркадий, Давид, Иоанн, Иосиф, Климент, Ксенофонт, Мария, Петр, Симеон, Теодор.

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