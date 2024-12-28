Какой праздник отмечают 28 декабря в Украине: календарь событий

28 декабря – день, богатый историческими событиями и праздниками, как в Украине, так и за ее пределами. Эта дата имеет особое значение для любителей киноискусства, поскольку отмечается Международный день кино, что связано с первым коммерческим кинопоказом братьев Люмьер в Париже в 1895 году.

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В церковном календаре в этот день вспоминают апостола из 70-ти Никанора, а также мучеников 20 000, сожженных в Никомидии и мучениц Агафью, Домну и Феофилу. Это важный день для христиан, почитающих память о людях, отдавших свою жизнь за веру.

Среди важных исторических событий – подписание в Москве 1920 союзного договора между УССР и РСФСР, регулировавшего военные и хозяйственные отношения республик. Этот договор стал частью процесса становления новых политических отношений в советском пространстве.

В 1973 году в Париже впервые напечатали на русском языке книгу Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ", ставшую знаковым исследованием репрессивной системы СССР. Этот труд оказал огромное влияние на мировую литературу и историческое сознание.

Не менее драматическое событие произошло в 1943 году – депортация калмыков, когда войска НКВД насильственно вывезли около 100 000 человек из ликвидированной Калмыцкой АССР в Сибирь. Это была одна из многих карательных операций советской власти.

Также 28 декабря 1987 года киприотка Кивель Папаиоанноу установила необычный мировой рекорд – провела 5 дней в лифте магазина, выжив благодаря купленным продуктам.

Исторические события 28 декабря

28 декабря – дата, вместившая в себе немало значимых событий в истории человечества. В частности:

1065: Английский король Эдуард Исповедник основал в Лондоне Вестминстерское аббатство, которое впоследствии стало местом коронации английских монархов.

1895 год: Состоялся первый публичный показ кино. Братья Люмьер продемонстрировали свое изобретение – кинематограф – в парижском салоне "Гран-кафе". Это событие считается днем рождения кинематографа.

1908 год: произошло одно из самых разрушительных землетрясений в истории Европы. На юге Италии погибли сотни тысяч человек.

1942: Во время Второй мировой войны японская авиация начала бомбардировку города Калькутта в Индии.

1991: Независимость Украины признали еще несколько стран, среди которых Италия, Индонезия, Иордания, Оман, Сирия и Япония.

2014: Завершилась операция Международных сил содействия безопасности (ISAF) в Афганистане.

Кто празднует день ангела 28 декабря

Аркадий

Ефим

Игнат

Леонид

Никанор

Никодим

Николай

Александр

Петр

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