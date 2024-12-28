Идеальная альтернатива Тенерифе: непопулярная страна Европы предлагает туристам незабываемые впечатления

Пока одни курортные города страдают от толп туристов, другие остаются недооцененными жемчужинами Европы. Вряд ли кто-нибудь вспоминает о Сербии, планируя отдых. Эксперты подчеркивают, что эта балканская страна объединяет богатую историю, живописную природу и гостеприимную атмосферу.

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От средневековых крепостей и монастырей до современных городов – каждое место в Сербии имеет свою уникальную историю. Издание Mirror рассказало, почему не стоит обходить вниманием эту страну.

Сербия объединилась с Глобальным советом устойчивого туризма, чтобы создать модель туризма, ценящую культурную чувствительность и направленную на уменьшение последствий глобализации.

Джордж Колвин-Сли, сербский специалист-консультант Cox and Kings, отмечает значительные изменения в туристическом подходе страны.

В то время как Белград продолжает оставаться современным городом для отдыха, эксперты рекомендуют обратить внимание на горы, сельскую местность, оздоровительные курорты и проекты экотуризма.

Кроме того, термальные источники Сербии привели к развитию спа-курортов и оздоровительных пансионатов, предлагая туристам спокойный отдых на природе.

Показатели международного туризма в Сербии выросли на 20% в 2023 году, обеспечив значительный толчок для местного бизнеса и занятости. Нови-Сад – второй по величине город Сербии славится своим австро-венгерским архитектурным стилем, Петроварадинской крепостью и знаменитым музыкальным фестивалем EXIT.

Столица Сербии, Белград, объединяет восточную и западную культуры. Обязательно стоит посетить Белградскую крепость, храм Святого Саввы и квартал Скадарлия. В центре города находится площадь Республики, являющейся оживленным районом и узлом общественного транспорта. Здесь можно увидеть Национальный музей Сербии, где собрана огромная коллекция европейского искусства и исторических объектов.

Сербия – это рай для любителей природы. Здесь вы найдете все: от горных массивов до речных долин, от лесов до озер. К примеру, Национальный парк Фрушка Гора – идеальное место для пеших прогулок, велопрогулок и наблюдения за дикой природой.

Тары – одно из самых глубоких ущелий в Европе. Здесь можно заняться рафтингом, каякингом или наслаждаться красочными видами.

Чистые воды озера Крупай отражают небо и окружающие вершины, создавая незабываемый пейзаж. Говорят, что в его глубинах спрятаны сокровища, а в темное время суток на берегу можно встретить леших. Крупай – это прекрасное место для отдыха и познания природы. Здесь можно поплавать, позагорать, устроить пикник или просто насладиться спокойствием.

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