Ярко и доступно: названы три лучших города в Европе для празднования Нового года

Новый год во всем мире является одним из самых ожидаемых праздников, но иногда он не оправдывает ажиотажа. Потому, чтобы сполна насладиться праздничной атмосферой, советуют отправляться на отдых туда, где нет длинных очередей в пабы, а улицы залиты праздничными огнями.

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Рейтинг европейских городов, где лучше всего встречать наступление Нового года собрал один из европейских лоукостеров, а опубликовало британское издание Express. Его эксперты собрали данные о ночной жизни в этих столицах и ценах в барах и ресторанах. А также учли количество отметок города в Instagram, что говорит о том, сколько красивых фото вы можете привезти из путешествия.

Прага, столица Чехии, возглавила список самых лучших европейских городов для празднования Нового года. Известная своей бурной ночной жизнью, готической архитектурой и доступностью, она может похвастаться 548 барами и клубами, самым большим количеством в Европе, и низкими ценами на просекко – традиционный праздничный напиток.

Кроме того, с более чем 19 миллионами хештегов Instagram Прага входит в десятку лучших мест для Instagram. Так что праздничные снимки, которые вы привезете из путешествия, вызовут у ваших друзей массу восторга.

Будапешт, столица Венгрии, является вторым лучшим европейским городом для празднования Нового года. Отдохните в термальных ваннах Сечени, крупнейших минеральных ваннах в Европе, а затем отправляйтесь исследовать исторические улицы города и веселиться в 208 барах и клубах города. Любители социальных сетей оценят его статус 10-го по популярности города в Instagram и 8-го по популярности в поиске TikTok.

Барселона, Испания, подходит не только для лета, но и занимает третье место среди лучших городов для празднования Нового года. Город предлагает своим гостям 453 бара и клуба и является вторым в Европе по дешевизне бутылки просекко. Сделайте фотографии в знаменитом Соборе Святого Семейства, поскольку Барселона занимает третье место по хештегам в Instagram и лидирует в поиске TikTok.

В общем, вот как выглядит список 10 лучших городов для празднования Нового года:

Прага, Чехия Будапешт, Венгрия Барселона, Испания Лиссабон, Португалия Берлин, Германия София, Болгария Рига, Латвия Бухарест, Румыния Лондон, Англия Мадрид, Испания

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