Что начинают сеять в январе: посевной календарь на первый месяц 2025 года

Опытные огородники знают, что на самом деле сезон начинается не тогда, когда становится тепло, а еще в январе. В это время можно начинать готовить рассаду и запасаться необходимыми материалами и инструментами.

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Проводить эти работы советуют с учетом лунного календаря. Считается, что уход за растениями в соответствии с фазами Луны помогает им лучше расти, быть крепче и давать более богатый урожай. Поэтому OBOZ.UA публикует посевной календарь на январь 2025 года.

Фазы Луны в январе 2025 года

Чтобы правильно планировать огородные работы, нужно учитывать фазы Луны. В январе они распределятся следующим образом:

Луна растет – 1-13, 30-31 января;

Полнолуние – 14 января;

Луна убывает – 15-28 января;

Новая Луна – 29 января.

Благоприятные дни в январе 2025 года

Работать с растениями и землей лучше всего в благоприятные дни. В январе таких дат будет немало. Итак, работать с семенами, сеять рассаду и т.д., лучше всего будет в следующие дни: 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28, 31 января.

Неблагоприятные дни в январе 2025 года

Если браться за сельскохозяйственные работы в такие дни, растения будут всходить и расти медленно, будут иметь более слабый иммунитет и более низкую урожайность. Отдохнуть от огородных работ в январе следует и следующие даты: 14, 15, 16, 29, 30 января.

В такие дни лучше работать с инструментами и техникой – проверять их состояние, чинить, чистить и т.д. Также в подобные дни можно мастерить теплицы, накрывать растения и работать с агрохимией и почвой.

Что и в какие дни можно сеять в январе 2025 года

В первый месяц года можно начинать работать с семенами сортов растений, которые требуют долгого времени для роста и созревания. А также с ранними сортами. У каждого из них есть свои благоприятные даты. Вот они – с разбивкой по разным растениям:

ранние томаты – 5-6, 8-9, 15-16, 21-22 января;

– 5-6, 8-9, 15-16, 21-22 января; сладкий перец – 5-7, 10-12, 20-22 января;

– 5-7, 10-12, 20-22 января; баклажаны – 6-7, 9-11, 15-16, 23-24 января;

– 6-7, 9-11, 15-16, 23-24 января; сельдерей на корень – 10-12, 16-17, 21-22 января;

– 10-12, 16-17, 21-22 января; зелень – 8-9, 13-14, 1-19 января.

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