Какой праздник отмечают 26 декабря: интересные факты
26 декабря православные верующие отмечают Собор Пресвятой Богородицы. В этот день чествуют Божью Матерь, родившую Иисуса Христа. После бурных празднований Рождества 26 декабря – это день для покоя, размышлений и подведения итогов прошлого года. Именины празднуют Ефимы, Константины и Марии.
В мире отмечают День воспоминаний, День подарков и День святого Стефана в западной традиции. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 26 декабря
26 декабря отмечают Собор Пресвятой Богородицы. Это название подчеркивает важность Богородицы в христианстве. Она – покровительница всех христиан и символ материнской любви. Украинцы все чаще совмещают церковные и народные традиции. 26 декабря многие собираются всей семьей, готовят вкусные блюда, дарят подарки друг другу и просто наслаждаются общением.
В западной традиции 26 декабря отмечают День святого Стефана. Это христианский праздник, посвященный памяти первого мученика за веру Христову – святому Стефану. Он проповедовал Евангелие и исцелял больных.
26 декабря – второй день Рождества в западном христианстве. Это официальный государственный праздник в Нидерландах, Польше, Норвегии. В некоторых западных церковных традициях этот день является частью праздничного цикла с 25 декабря по 5 января. В этот период верующие празднуют двенадцать дней Рождества, известные также как "Двенадцать праздников". Согласно традиции, 6 января, день Богоявления, также считается "тринадцатым праздником".
26 декабря – это также день, когда вспоминают об умерших родственниках. Верующие посещают могилы и молятся об упокоении их душ.
В странах мира 26 декабря отмечают:
- День благодарения на Соломоновых островах;
- День отца в Болгарии;
- День доброй воли в Южной Африке и Намибии;
- День карамельного тростника в США;
- День независимости и единства в Словении;
- День нытика;
- Джанкана на Багамских островах – первый день парада на улицах.
Исторические события 26 декабря
- 1776 – под Трентоном войска Джорджа Вашингтона одержали победу над англичанами, ставшей переломной в борьбе североамериканских колоний за независимость.
- 1825 – в Петербурге произошло восстание декабристов на Сенатской площади.
- 1870 – завершилось строительство 13-километрового тоннеля Фрежюс – первого железнодорожного тоннеля под Альпами, соединившего Италию и Францию.
- 1898 – Пьер и Мария Кюри открыли радиоактивный элемент радий.
- 1918 – провозглашено восстановление УНР и сформировано правительство государства – Совет Народных Министров УНР.
- 1931 – в Токио основана автомобильная компания Dat Jidosha Seizo, переименованная в следующем году в "Nissan".
- 1935 – на Гавайских островах сделана попытка остановить извержение вулкана авиабомбардировкой.
- 1963 - фирма грамзаписи "Capitol Records" выпустила первый в США сингл группы The Beatles "I Want to Hold Your Hand/I Saw Her Standing There".
- 1974 – в СССР объявлено о выдаче паспортов крестьянам.
- 1991 – Совет Республик Верховного Совета СССР провел свое последнее заседание и принял декларацию, которой констатировал факт прекращения существования Советского Союза.
- 2004 – самое смертоносное землетрясение в современной истории. Произошел в Индийском океане, севернее острова Суматра.
- 2004 – В Украине проведено переголосование второго тура 26 декабря 2004, на котором победил Виктор Ющенко.
- 2023 – уничтожен российский ВДК Новочеркасск
Кто родился 26 декабря
- 1791 – Чарльз Бэббидж, британский математик, изобретатель первой вычислительной машины.
- 1891 – Генри Миллер, американский писатель.
- 1898 – Евгений Плужник, украинский поэт, драматург, переводчик, один из величайших представителей Расстрелянного Возрождения.
- 1953 – Тоомас Хендрик Ильвес, президент Эстонии.
- 1959 – Кодзи Моримото, японский аниматор, один из первых режиссеров аниме в Японии.
- 1962 – Джеймс Коттак, американский барабанщик, музыкант группы Scorpions.
- 1971 – Джаред Лето, американский актер и музыкант.
- 1994 – Святослав Горбенко, украинский военный, доброволец. Один из "киборгов". Герой Украины.
В этот день умерли:
- 1771 – Гельвеций, французский литератор и философ-материалист.
- 1890 – Генрих Шлиман, немецкий предприниматель и археолог, руководитель раскопок в Трое, Микенах, Коринфе.
- 1924 – Александр Тарковский, украинский поэт, писатель, журналист, общественный деятель.
- 1972 – Соня Грин, американская писательница украинского происхождения, жена Говарда Лавкрафта.
- 2006 – Джеральд Р. Форд, 38-й президент США.
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