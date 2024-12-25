Становится все популярнее: тропическая страна поражает туристов невероятными пляжами

Популярность тропических стран для туризма зимой по понятным причинам растет. Попасть из пасмурной и холодной зимы на солнечный пляж кажется настоящей мечтой, и одна из стран Юго-Восточной Азии готова осуществить эту мечту прямо сейчас.

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Как пишет издание Express, речь идет о Филиппинах. Территория этого государства состоит из более чем 7000 островов, но большинство населения проживает всего на 11 из них. Основной поток туристов проходит через столицу – город Манила, откуда они разъезжаются в места отдыха.

Филиппины славятся своими пляжами, красивыми видами, вулканами и поразительными густыми джунглями. А средняя температура воздуха здесь круглогодично составляет около 26 °C. В январе она немного снижается – до 24 °C, однако это все равно по-летнему тепло.

Самые популярные пляжи Филиппин включают Белый пляж на острове Боракай, пляж Накпан в городе Эль-Нидо на острове Палаван и пляж Алона на острове Бохол. Их называют настоящим земным раем с насыщенными цветами песка, воды и зелени. А закат на таком пляже туристы называют одним из самых романтичных зрелищ в своей жизни.

Другие места, которые следует посетить во время поездки на Филиппины, включают в себя подземную реку Пуэрто-Принсес. Этот уникальный водоем является одним из крупнейших судоходных участков такого рода – он расположен на острове Палаван. Река даже была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, туристам тут предлагают увлекательные прогулки на лодках.

Еще одно место, которое обязательно нужно посетить, – это рисовые террасы Банауэ. Их заложили более 200 лет назад и до сих пор выращивают здесь рис. Зрелище искусственного ландшафта, покрытого яркой зеленью, оставляет незабываемые впечатления.

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