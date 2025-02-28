Какой праздник отмечают 28 февраля: все о последнем дне зимы

28 февраля православные верующие чтят память преподобного Василия, исповедника, священномученика Протерия, патриарха Александрийского и преподобного Кассиана Римлянина. Именины сегодня празднуют Несторы, Василии, Николая, Арсены, Киры и Марины.

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В Украине 28 февраля – День штурманской службы авиации ВСУ и День работников патрульно-постовой службы, а в мире отмечают День редких заболеваний и Всемирный день без Facebook. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 28 февраля

В православной церкви 28 февраля по новому стилю чтят память преподобного Василия, исповедника, священномученика Протерия, патриарха Александрийского и преподобного Кассиана Римлянина.

Преподобный Василий-исповедник, жил в VIII веке. Он был известен благочестивой жизнью и преданностью православной вере. Василий подвергся преследованиям за свою веру, но остался верен своим убеждениям до конца жизни.

Священномученик Протерий, Александр Александрийский, жил в V веке. Он был патриархом Александрийским и пострадал за свою веру от еретиков-монофизитов. Протерий был убит во время беспорядков в Александрии.

Преподобный Кассиян Римлянин жил в IV-V веках, был христианским монахом, богословом и писателем. Он считается одним из основателей монашества в Западной Европе.

День штурманской службы авиации ВСУ отмечается ежегодно 28 февраля. Этот профессиональный праздник был установлен в 2008 году с целью оказания почестей вкладу штурманов авиации в обеспечение безопасности и успеха военных операций. Штурман – военный специалист, отвечающий за навигацию и прокладку маршрута полета самолета.

Также 28 февраля – День работников патрульно-постовой службы Украины. Патрульно-постовая служба (ППС) является одной из важнейших структур Национальной полиции. Именно работники ППС первыми прибывают на места преступлений и правонарушений, обеспечивают порядок на улицах и других общественных местах, а также следят за соблюдением ПДД.

Международный день редких заболеваний отмечается каждый год в последний день февраля. Он был основан в 2008 году Европейской организацией по исследованию редких заболеваний (EURORDIS) с целью повышения осведомленности общественности о редких заболеваниях и их влиянии на жизнь людей. Редкими считаются заболевания, которые встречаются с частотой менее 1 на 2000 человек. По разным оценкам, существует от 6 до 8 тысяч различных редких заболеваний, поражающих около 300 миллионов людей во всем мире. Люди с редкими заболеваниями часто сталкиваются с проблемами диагностики, лечения и ухода.

Всемирный день без Facebook впервые был проведен в 2010 году. Его инициатором стала группа пользователей Facebook, обеспокоенных тем, как компания использует личные данные. Они также были недовольны тем, что Facebook становится все более зависимым от рекламы.

Исторические события 28 февраля

1066 – открылось Вестминстерское аббатство.

1654 – польский король Ян II Казимир своим универсалом призвал запорожских казаков сохранять верность Речи Посполитой.

1825 – заключена конвенция о разграничении владений Российской империи и Великобритании в Северной Америке.

1835 – в этот день датирована первая версия "Калевалы" Элиаса Леннрута.

1854 – основана Республиканская партия США.

1921 – в Кронштадте началось вооруженное восстание гарнизона военных моряков, требовавших ликвидации большевистской диктатуры, восстановления основных демократических свобод и выступивших под лозунгами "Советы без коммунистов", "Власть советам, а не коммунистам".

1922 – Великобритания в одностороннем порядке прекратила свой протекторат над Египтом, предоставив ему независимость. Египетский султан принял титул короля под именем Фуад I.

1935 – в исследовательском учреждении DuPont (Вилмингтон, Делавер, США) изготовлен первый образец нейлона.

1971 – в Лихтенштейне подтвержден законодательный запрет женщинам участвовать в голосовании на выборах.

1984 – Майкл Джексон выиграл почти все награды "Грэмми" – восемь, чем установил своеобразный до сих пор непревзойденный рекорд.

2000 – Ирак и Сирия возобновили дипломатические отношения, прерванные в 1980 году, когда Сирия приняла сторону Ирана в ирано-иракской войне.

2013 – Бенедикт XVI, 265-й Папа Римский, отрекся от престола.

2022 – Украина официально подала заявку на вступление в Европейский Союз.

2024 – Совет Европейского Союза одобрил инструмент Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро на 2024–2027 годы.

Кто родился 28 февраля

1533 – Мишель де Монтень, французский теолог, философ, эссеист-моралист ("Опыты"), общественный деятель.

1823 – Эрнест Ренан, французский эксперт древних языков и цивилизаций Ближнего Востока, писатель и философ.

1878 – Александр Альтманн, украино-французский живописец.

1887 – Сергей Борткевич, украинский композитор и пианист.

1889 – Павел Шандрук, украинский военный деятель, генерал-хорунжий Армии УНР, командующий Украинской Национальной Армией.

1890 – Осип Сорохтей, украинский живописец и график.

1901 – Лайнус Полинг, американский химик, лауреат Нобелевской премии по химии 1954 и Нобелевской премии мира 1962 года.

1915 – Питер Медавар, британский биолог.

1940 – Михаил Беликов, украинский кинорежиссер, кинооператор и сценарист.

1948 – Стивен Чу (Чжу Девень), американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике.

1953 – Пол Кругман, американский экономист, лауреат Нобелевской премии.

2003 – Александр Гаркуша, украинский военнослужащий, солдат Вооруженных сил Украины. Первый в Украине кавалер ордена "За мужество" III степени в 17-летнем возрасте.

В этот день умерли:

1869 – Альфонс де Ламартин, французский писатель и политический деятель, представитель французского романтизма.

1896 – Анте Старчевич, хорватский политик, публицист, писатель. Часто его называют "Отцом Родины Хорватии".

1916 – Генри Джеймс, американский писатель.

1929 – Клеменс Пирке, австрийский педиатр; в 1907 году разработал кожную пробу для диагностики туберкулеза (реакция Пирке).

1936 – Шарль Николь, французский микробиолог, установил причины возникновения сыпного тифа, лауреат Нобелевской премии (1928).

1978 – Эрик Фрэнк Расселл, английский писатель-фантаст.

2006 – Оуэн Чемберлен, американский физик, создатель атомной бомбы.

2006 – Александр Шалимов, украинский хирург, один из основателей украинской хирургической школы.

2015 – Яшар Кемаль, турецкий писатель и правозащитник.

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