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Картофель, курица и нежный соус: как приготовить вкусную и сытную запеканку на обед
Запеканка – отличный вариант сытного обеда. В этом блюде можно сочетать много любимых ингредиентов, например, разнообразные овощи и мясо – точно понравится всем.
Идея приготовления сытной картофельной запеканки для обеда опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Сверху натрите нежный творог.
Ингредиенты:
- картофель – 500 г
- брокколи или микс овощей – 300 г.
- филе куриное – 300 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – 1 зубчик
- сушеный красный перец, черный перец, тмин, соль.
Ингредиенты для соуса:
- масло сливочное – 1 ст.л.
- мука – 2 ст.л.
- молоко – 400 г.
- соль, перец, сушеный чеснок.
- моцарелла или чеддер – 100 г.
Способ приготовления:
1. Картофель нарезать кубиком, отварить до полуготовности.
2. Добавить свежую или замороженную брокколи и часть соуса.
3. Отлично перемешать.
4. Добавить обжаренное или запеченное мясо, лук и специи.
5. Добавить оставшийся соус, посыпать сыром.
6. Отправить в духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов.
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