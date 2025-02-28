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Картофель, курица и нежный соус: как приготовить вкусную и сытную запеканку на обед

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
129
Картофель, курица и нежный соус: как приготовить вкусную и сытную запеканку на обед

Запеканка – отличный вариант сытного обеда. В этом блюде можно сочетать много любимых ингредиентов, например, разнообразные овощи и мясо – точно понравится всем.

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Идея приготовления сытной картофельной запеканки для обеда опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Сверху натрите нежный творог.

Картофель, курица и нежный соус: как приготовить вкусную и сытную запеканку на обед

Ингредиенты:

  • картофель – 500 г
  • брокколи или микс овощей – 300 г.
  • филе куриное – 300 г
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 1 зубчик
  • сушеный красный перец, черный перец, тмин, соль.

Ингредиенты для соуса:

  • масло сливочное – 1 ст.л.
  • мука – 2 ст.л.
  • молоко – 400 г.
  • соль, перец, сушеный чеснок.
  • моцарелла или чеддер – 100 г.

Способ приготовления:

Картофель, курица и нежный соус: как приготовить вкусную и сытную запеканку на обед

1. Картофель нарезать кубиком, отварить до полуготовности.

2. Добавить свежую или замороженную брокколи и часть соуса.

Картофель, курица и нежный соус: как приготовить вкусную и сытную запеканку на обед

3. Отлично перемешать.

Картофель, курица и нежный соус: как приготовить вкусную и сытную запеканку на обед

4. Добавить обжаренное или запеченное мясо, лук и специи.

Картофель, курица и нежный соус: как приготовить вкусную и сытную запеканку на обед

5. Добавить оставшийся соус, посыпать сыром.

6. Отправить в духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов.

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