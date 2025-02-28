Картофель, курица и нежный соус: как приготовить вкусную и сытную запеканку на обед

Запеканка – отличный вариант сытного обеда. В этом блюде можно сочетать много любимых ингредиентов, например, разнообразные овощи и мясо – точно понравится всем.

Видео дня

Идея приготовления сытной картофельной запеканки для обеда опубликована на кулинарной странице marafon18 6 в Instagram. Сверху натрите нежный творог.

Ингредиенты:

картофель – 500 г

брокколи или микс овощей – 300 г.

филе куриное – 300 г

лук – 1 шт.

чеснок – 1 зубчик

сушеный красный перец, черный перец, тмин, соль.

Ингредиенты для соуса:

масло сливочное – 1 ст.л.

мука – 2 ст.л.

молоко – 400 г.

соль, перец, сушеный чеснок.

моцарелла или чеддер – 100 г.

Способ приготовления:

1. Картофель нарезать кубиком, отварить до полуготовности.

2. Добавить свежую или замороженную брокколи и часть соуса.

3. Отлично перемешать.

4. Добавить обжаренное или запеченное мясо, лук и специи.

5. Добавить оставшийся соус, посыпать сыром.

6. Отправить в духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: