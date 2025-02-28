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Тесто "Водолаз": как правильно готовится и для чего использовать

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
309
Тесто 'Водолаз': как правильно готовится и для чего использовать

Тесто "Водолаз" – это просто находка для каждой хозяйки. Оно не только готовится очень быстро, но и идеально подходит для любого вида выпечки.

Видео дня

Как приготовить тесто "Володаз", в Instagram рассказала фудблогер с ником recepti for you. Это тесто станет настоящим спасением для каждой хозяйки.

Тесто "Водолаз": как правильно готовится и для чего использовать

Ингредиенты

  • Молоко – 250 мл.
  • Масло – 50 гр.
  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – 100 гр.
  • Дрожжи – 20 гр.
  • Соль – щепотка
  • Мука – 600-700 гр.
  • Масло растительное – 50 мл.
  • Сахар ванильный – 10 гр.

Способ приготовления

1. Дрожжи развести в теплом молоке. Добавить растопленное масло, сахар, яйца, растительное масло, соль, ванильный сахар. Тщательно перемешать.

Тесто "Водолаз": как правильно готовится и для чего использовать

2. Постепенно добавить муку и замесить тесто.

3. Положить тесто в пакет, смазанный внутри растительным маслом. Хорошо завязать, но в пакете должно быть место для схождения теста.

Тесто "Водолаз": как правильно готовится и для чего использовать

4. Положить пакет с тестом в воду комнатной температуры примерно в час. Когда пакет всплывет на поверхность – тесто готово.

Тесто "Водолаз": как правильно готовится и для чего использовать

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