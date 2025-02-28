Тесто "Водолаз": как правильно готовится и для чего использовать
Тесто "Водолаз" – это просто находка для каждой хозяйки. Оно не только готовится очень быстро, но и идеально подходит для любого вида выпечки.
Как приготовить тесто "Володаз", в Instagram рассказала фудблогер с ником recepti for you. Это тесто станет настоящим спасением для каждой хозяйки.
Ингредиенты
- Молоко – 250 мл.
- Масло – 50 гр.
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 100 гр.
- Дрожжи – 20 гр.
- Соль – щепотка
- Мука – 600-700 гр.
- Масло растительное – 50 мл.
- Сахар ванильный – 10 гр.
Способ приготовления
1. Дрожжи развести в теплом молоке. Добавить растопленное масло, сахар, яйца, растительное масло, соль, ванильный сахар. Тщательно перемешать.
2. Постепенно добавить муку и замесить тесто.
3. Положить тесто в пакет, смазанный внутри растительным маслом. Хорошо завязать, но в пакете должно быть место для схождения теста.
4. Положить пакет с тестом в воду комнатной температуры примерно в час. Когда пакет всплывет на поверхность – тесто готово.
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