Жителя Львовщины оштрафовали за то, что он обматерил мэра в парке

Во Львовской области Жидачевский райсуд оштрафовал жителя Ходорова за брань городского головы.

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Как оказалось, пьяный мужчина обматерил Олега Коцовского в местном парке, после чего мэр заявил в полицию. Об этом говорится в постановлении, обнародованном недавно в Едином судебном реестре.

Данный случай произошел днем 19 января в парке имени Тараса Шевченко в Ходорове. Пьяный прохожий обругал мэра Олега Коцовского, после чего мэр обратился в полицию.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, выражался нецензурными словами в адрес городского головы г. Ходорова, чем нарушил общественный порядок и спокойствие граждан", – говорится в постановлении.

Нарушитель полностью признал свою вину. В суд он не явился, однако подал ходатайство о рассмотрении дел в его отсутствие, где полностью признал свою вину и искренне раскаялся.

За мелкое хулиганство нарушителю назначен штраф — 119 грн. Также он должен оплатить 606 грн судебного сбора. Постановление можно обжаловать в течение 10 дней.

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