Какой праздник отмечают 31 марта: все об этом дне

31 марта – последний день первого весеннего месяца. В этот день почитают нескольких христианских святых, а также отмечают международные праздники, среди которых – День Эйфелевой башни и День резервного копирования.

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В православном календаре 31 марта – день памяти священномученика Ипатия, епископа Гангрского, а также преподобного Ипатия, целителя Киево-Печерского и священномучеников Авды и Вениамина. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 31 марта

Православные праздники

Ипатий был епископом города Гангры (современная Турция) в IV веке. Участвовал в Первом Вселенском соборе 325 года, где решительно выступил против арианства – ереси, отрицавшей божественную природу Христа. Из-за своей твердой веры и деятельности подвергся жестокому нападению еретиков и был убит при возвращении домой из Константинополя. Его почитают как мученика, пострадавшего за правду и чистоту веры.

Преподобный Ипатий, целитель Киево-Печерский, подвизался в Киево-Печерском монастыре в XII веке. Прославился как подвижник, сочетавший строгий монашеский подвиг с даром исцеления. Его мощи хранятся в Ближних пещерах Лавры. К святому Ипатию обращаются с молитвами о здоровье души и тела.

Авда был епископом в Персии, Вениамин – диаконом. Оба пострадали во время гонений на христиан в V веке. За свою верность Евангелию подверглись пыткам и мученической смерти. Их история стала примером мужества и духовной несокрушимости.

День Эйфелевой башни

Именно 31 марта 1889 года в Париже официально открыли Эйфелеву башню – одно из известнейших архитектурных сооружений в мире. Этот день считается ее "днем рожденья". Башня стала эмблемой Франции, технического прогресса и смелости инженерной мысли конца XIX века. Построенная по проекту Гюстава Эйфеля, она поначалу произвела противоречивые впечатления, но со временем стала одной из самых любимых достопримечательностей в мире.

Международный день видимости трансгендерных людей (Transgender Day of Visibility)

Ежегодно 31 марта мир отмечает день, посвященный видимости, поддержке и признанию трансгендерных людей. Этот день призван повысить осведомленность о проблемах, с которыми сталкиваются представители трансгендерного сообщества, а также отметить их достижения в разных областях.

Инициатива возникла в 2009 году в США, но впоследствии приобрела международный масштаб. В этот день проходят просветительские кампании, дискуссии, мероприятия по поддержке прав человека.

Международный день резервного копирования (World Backup Day)

Праздник возник как юмористическая инициатива в канун 1 апреля, но с важным посланием: не забывайте хранить важную информацию! В современном мире цифровые данные стали одним из самых ценных ресурсов, поэтому потеря файлов, особенно без резервной копии, может стать катастрофой.

В этот день ИТ-специалисты, блоггеры и компании напоминают пользователям о важности создания резервных копий документов, фотографий, проектов и системных файлов. Лозунг праздника – "Лучше сделать резервную копию сегодня, чем жалеть завтра".

Исторические события 31 марта

1770 – английский мореплаватель Джеймс Кук, обследовав Новую Зеландию и выяснив, что она – остров, покидает ее и берет курс на запад – на Австралию.

1851 – французский астроном Леон Фуко начал эксперимент со своим маятником в парижском Пантеоне для демонстрации вращения Земли вокруг своей оси.

1889 – официальное открытие Эйфелевой башни. Конструктор башни Гюстав Эйфель поставил на ее вершине французский флаг. Подниматься вверх тогда приходилось по ступенькам.

1893 – американец Виткомб Джадсон изобрел новую застежку, названную "молнией".

1917 – по договору Датская Вест-Индия перешла во владение США за $25 млн и стала называться Американскими Виргинскими Островами.

1922 – в Киеве Лесь Курбас основал театр "Березиль", который в 1926 году переехал в Харьков.

1929 – Украинская академия наук одобрила Харьковское правописание украинского языка, а 29 мая его одобрило НТШ во Львове.

1952 – открыт Львовский филиал Академии наук Украины.

1954 – СССР обратился в НАТО с инициативой принять его в члены организации. Североатлантический альянс через некоторое время отверг это предложение.

1991 – на референдуме в Грузии 90% населения проголосовало за независимость.

1994 – Венгрия официально подала заявку на вступление в Европейский Союз.

1998 – пилот "Формулы-1" Энди Валлас установил мировой рекорд скорости для серийного автомобиля – 402,6 км/ч.

2020 – Верховная Рада Украины приняла закон о рынке земли, отменивший 20-летний мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения.

Кто родился 31 марта

1596 – Рене Декарт, французский, философ, математик, физик, основатель аналитической геометрии.

1685 – Иоганн Себастьян Бах, немецкий композитор.

1693 – Джон Гаррисон, английский ученый, изобретатель хронометра.

1732 – Йозеф Гайдн, австрийский композитор, создатель симфоний, квартетов, фортепианных сонат, ораторий и т.д.

1873 – Николай Михновский, украинский политический и общественный деятель, адвокат, публицист, первый идеолог украинского национализма и организатор войск.

1890 – Уильям Лоренс Брэгг, английский физик, лауреат Нобелевской премии 1915 "за заслуги в исследовании структуры кристаллов с помощью рентгеновских лучей" (совместно со своим отцом Уильямом Генри Брэггом).

1914 – Леонид Вышеславский, украинский поэт, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 1984

1926 – Джон Фаулз, английский писатель ("Женщина французского лейтенанта", "Волхв").

1939 – Фолькер Шлендорф, немецкий кинорежиссер, обладатель "Оскара" ("Жестяной барабан", "Путешественник").

2001 – Екатерина Полищук (Птичка), украинская поэтесса, актриса, парамедикиня-доброволица Национальной гвардии Украины, участница обороны Мариуполя и "Азовстали".

В этот день умерли:

1727 – Исаак Ньютон, английский физик, математик, астроном, философ, теолог.

1837 – Джон Констебл, английский художник.

1855 – Шарлотта Бронте, английская писательница и поэтесса.

1913 – Джон Пирпонт Морган, американский финансист, промышленник, создатель компании "Дженерал Электрик".

1917 – Эмиль Адольф фон Беринг, немецкий микробиолог, иммунолог, лауреат первой Нобелевской премии по физиологии или медицине.

1944 – Михаил Поготовко, украинский летчик, подполковник Армии УНР, один из инициаторов создания Украинского Освободительного Войска.

1945 – Ганс Фишер, немецкий химик, лауреат Нобелевской премии 1930 г. "за исследования по конструированию гемина и хлорофилла, особенно за синтез гемина (пигмента крови)".

2001 – Клиффорд Шалл, американский физик, лауреат Нобелевской премии 1994 за создание метода нейтронной дифракции.

2009 – Рауль Альфонсин, президент Аргентины с 1983 по 1989 гг.

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