Какой праздник отмечают 5 июля: все об этом дне
Суббота, 5 июля, это день богатый на разнообразные события и праздники. Православная церковь в этот день отмечает праздник преподобного Афанасия Атонского, одного из самых почитаемых святых в монашеском мире. Для Украины эта дата также является особенной, ведь в этот день отмечается День освобождения Краматорска и Славянска от пророссийских оккупантов.
Кроме того, 5 июля мировое сообщество отмечает Международный день кооперативов, подчеркивая важность этого социально-экономического движения. А для тех, кто стремится к оригинальности, существует даже День работы без рук. История также помнит этот день благодаря важным событиям, произошедшим в разные годы.
Какой праздник 5 июля
- Международный день плевания косточек от черешен (International Cherry Pit Spitting Day)
- День механического карандаша
- День освобождения города Краматорска от пророссийских террористов
- День освобождения города Славянска от пророссийских террористов
- День трудоголика
- День посещения местных парков
- Всемирный День бикини
- Международный день Днепра
- Международный день кооперативов
Какой церковный праздник 5 июля
5 июля по новому стилю (18 июля — по старому) православные христиане чтят память преподобного Афанасия Афонского и иконы Божией Матери "Домостроительница" (другое название — "Экономисса").
Святой Афанасий жил в X–XI веках, получил образование в Константинополе и основал на Афоне Великую Лавру — один из самых известных монастырей. Он ввел в монастыре строгую дисциплину и труд на благо обители, за что был уважаем среди монахов. Икона Божьей Матери "Домостроительница", связанная с этим монастырем, считается покровительницей монастырского устройства и символом Божьего попечения.
Исторические события 5 июля
- 1054 год — в созвездии Тельца взорвалась звезда, создав огромную суперновую, видимую на Земле в течение 23 суток днем и 633 суток ночью. Явление вызвало огромную панику в разных странах.
- 1439 год — подписана Флорентийская уния об объединении Православной и Католической Церквей под властью Римского Папы. Ее подписали на Флорентийском соборе, Православную церковь представлял митрополит Киевский Исидор.
- 1687 год — опубликован первый фундаментальный труд Исаака Ньютона "Принсипа".
- 1809 год — Битва под Ваграмом.
- 1841 год — Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство.
- 1865 год — в Лондоне основана благотворительная организация "Армия Спасения".
- 1866 год — От холеры умер Иосиф Гладкий — последний кошевой Задунайской Сечи.
- 1919 год — после 9-часового боя войска УНР заняли Жмеринку. Красноармейцы, отступая, взорвали тоннель и испортили 36 паровозов.
- 1939 год — в Николаеве сдана в эксплуатацию городская канализация — на строительство важного для города объекта потрачено 4 млн руб.
- 1941 год — в Кракове немецкой полицией арестован и депортирован в Берлин проводник Организации Украинских Националистов Степан Бандера.
- 1946 год — впервые показали людям купальник-бикини.
- 1954 год — Элвис Пресли записал свою первую песню "That's All Right, Mama".
- 1965 год — в г. Калуш (Ивано-Франковская область) стал в строй химико-металлургический комбинат.
- 1965 год — в Киеве начато строительство нового жилого массива Оболонь.
- 1974 год — в г. Лозанна (Швейцария) Украинская ССР подписала Всемирную почтовую конвенцию.
- 1978 год — в Москве открылась девятая сессия Верховного Совета СССР девятого созыва, на которой был принят Закон СССР о Совете министров СССР, Закон СССР о порядке заключения, исполнения и денонсации международных договоров СССР, Закон СССР о выборах в Верховный Совет СССР.
- 1985 год — Сергей Бубка победил на международных соревнованиях по легкой атлетике в прыжках с шестом в Брюсселе с результатом 580 см.
- 1991 год — Верховный Совет УССР принял заявление о безосновательности территориальных претензий Румынии к Украине относительно Северной Буковины и Подунавья.
- 1994 год — в Институте подготовки кадров Службы безопасности Украины состоялся первый выпуск слушателей.
- 1994 год — 809 населенных пунктов в семи областях Украины остались без электроснабжения в результате урагана. Нанесен значительный ущерб населенным пунктам и посевам.
- 2014 год — украинские войска освободили город Краматорск и освободили город Славянск от боевиков марионеточной "ДНР".
Именинники 5 июля
Афанасий, Василий, Сергей, Степан, Галактион, Геннадий, Григорий, Федор, Гавриил, Анна, Варвара, Елизавета, Ульяна.
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