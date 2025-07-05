Какой праздник отмечают 5 июля: все об этом дне

Суббота, 5 июля, это день богатый на разнообразные события и праздники. Православная церковь в этот день отмечает праздник преподобного Афанасия Атонского, одного из самых почитаемых святых в монашеском мире. Для Украины эта дата также является особенной, ведь в этот день отмечается День освобождения Краматорска и Славянска от пророссийских оккупантов.

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Кроме того, 5 июля мировое сообщество отмечает Международный день кооперативов, подчеркивая важность этого социально-экономического движения. А для тех, кто стремится к оригинальности, существует даже День работы без рук. История также помнит этот день благодаря важным событиям, произошедшим в разные годы.

Какой праздник 5 июля

Международный день плевания косточек от черешен (International Cherry Pit Spitting Day)

День механического карандаша

День освобождения города Краматорска от пророссийских террористов

День освобождения города Славянска от пророссийских террористов

День трудоголика

День посещения местных парков

Всемирный День бикини

Международный день Днепра

Международный день кооперативов

Какой церковный праздник 5 июля

5 июля по новому стилю (18 июля — по старому) православные христиане чтят память преподобного Афанасия Афонского и иконы Божией Матери "Домостроительница" (другое название — "Экономисса").

Святой Афанасий жил в X–XI веках, получил образование в Константинополе и основал на Афоне Великую Лавру — один из самых известных монастырей. Он ввел в монастыре строгую дисциплину и труд на благо обители, за что был уважаем среди монахов. Икона Божьей Матери "Домостроительница", связанная с этим монастырем, считается покровительницей монастырского устройства и символом Божьего попечения.

Исторические события 5 июля

1054 год — в созвездии Тельца взорвалась звезда, создав огромную суперновую, видимую на Земле в течение 23 суток днем и 633 суток ночью. Явление вызвало огромную панику в разных странах.

1439 год — подписана Флорентийская уния об объединении Православной и Католической Церквей под властью Римского Папы. Ее подписали на Флорентийском соборе, Православную церковь представлял митрополит Киевский Исидор.

1687 год — опубликован первый фундаментальный труд Исаака Ньютона "Принсипа".

1809 год — Битва под Ваграмом.

1841 год — Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство.

1865 год — в Лондоне основана благотворительная организация "Армия Спасения".

1866 год — От холеры умер Иосиф Гладкий — последний кошевой Задунайской Сечи.

1919 год — после 9-часового боя войска УНР заняли Жмеринку. Красноармейцы, отступая, взорвали тоннель и испортили 36 паровозов.

1939 год — в Николаеве сдана в эксплуатацию городская канализация — на строительство важного для города объекта потрачено 4 млн руб.

1941 год — в Кракове немецкой полицией арестован и депортирован в Берлин проводник Организации Украинских Националистов Степан Бандера.

1946 год — впервые показали людям купальник-бикини.

1954 год — Элвис Пресли записал свою первую песню "That's All Right, Mama".

1965 год — в г. Калуш (Ивано-Франковская область) стал в строй химико-металлургический комбинат.

1965 год — в Киеве начато строительство нового жилого массива Оболонь.

1974 год — в г. Лозанна (Швейцария) Украинская ССР подписала Всемирную почтовую конвенцию.

1978 год — в Москве открылась девятая сессия Верховного Совета СССР девятого созыва, на которой был принят Закон СССР о Совете министров СССР, Закон СССР о порядке заключения, исполнения и денонсации международных договоров СССР, Закон СССР о выборах в Верховный Совет СССР.

1985 год — Сергей Бубка победил на международных соревнованиях по легкой атлетике в прыжках с шестом в Брюсселе с результатом 580 см.

1991 год — Верховный Совет УССР принял заявление о безосновательности территориальных претензий Румынии к Украине относительно Северной Буковины и Подунавья.

1994 год — в Институте подготовки кадров Службы безопасности Украины состоялся первый выпуск слушателей.

1994 год — 809 населенных пунктов в семи областях Украины остались без электроснабжения в результате урагана. Нанесен значительный ущерб населенным пунктам и посевам.

2014 год — украинские войска освободили город Краматорск и освободили город Славянск от боевиков марионеточной "ДНР".

Именинники 5 июля

Афанасий, Василий, Сергей, Степан, Галактион, Геннадий, Григорий, Федор, Гавриил, Анна, Варвара, Елизавета, Ульяна.

OBOZ.UA ранее писал, когда верующие в Украине празднуют Успение пресвятой Анны в 2025 году.

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