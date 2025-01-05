Какой праздник отмечают 5 января в Украине

5 января – это день, объединяющий в себе религиозные традиции, исторические события и научные открытия. Это праздник, напоминающий нам о важности сохранения национальной идентичности и культурных ценностей.

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Сегодня особенный день для украинцев, ведь именно в этот день отмечается Крещенский Сочельник. Это канун одного из важнейших христианских праздников – Крещения (Богоявление Господне).

Это день строгого поста, молитвы и подготовки к празднику Крещения. По традиции, в этот день готовят особую "голодную кутю" – сладкую кашу из пшеницы, мака и меда, символизирующую достаток и благополучие. Также на столе обязательно должны быть компот, вареники с разными начинками и другие постные блюда.

Вечером люди ходят в церковь на праздничную службу, а по возвращении освящают воду. Считается, что крещенская вода имеет особую целебную силу и может исцелить от болезней.

Исторические события 5 января

Кроме религиозного праздника, 5 января связан со многими важными историческими событиями:

2019: Константинопольский Патриарх Варфоломей I издал Томос об автокефалии Украинской православной церкви. Это событие стало одним из важнейших в истории независимой Украины.

2005 год: В Солнечной системе обнаружена карликовая планета Эрида. Это открытие внесло коррективы в представления ученых о строении Солнечной системы.

1997 год: Россия официально завершила войну в Чечне.

1933 год: В Сан-Франциско началось строительство моста Золотые ворота – одного из символов города.

1918: УНР выпустила в обращение первые украинские банкноты.

1895 год: Открыты рентгеновские лучи. Это открытие стало революционным в медицине.

1585 год: Основано Ставропигийское братство во Львове – одно из старейших украинских культурных и образовательных учреждений.

Кто из известных людей родился 5 января

Кинг Кэмп Жилетт (1855): Американский изобретатель, известный благодаря созданию безопасной бритвы. Его изобретение революционизировало личную гигиену.

Конрад Аденауэр (1876): германский политик, первый канцлер Федеративной Республики Германия. Его лидерские качества помогли восстановить Германию после Второй мировой войны.

Василий Верховинец (1880): Украинский композитор, искусствовед, исследователь украинского танца. Его творчество внесло значительный вклад в развитие украинской музыкальной культуры.

Хаяо Миядзаки (1941): Японский режиссер анимационных фильмов, автор многочисленной манги. Его работы, такие как "Мой сосед Тоторо" и "Принцесса Мононоке", стали классикой мирового кино.

Наталья Земная (1942): Украинская фитотерапевт, известная своими знаниями о лечебных свойствах растений.

Дайан Китон (1946): Американская киноактриса, продюсер и режиссер, лауреат премии "Оскар". Ее яркие роли в фильмах принесли ей мировую славу.

Именинники 5 января

Сегодня День ангела отмечают:

Григорий: Имя греческого происхождения, что означает "бодрствующий", "бдительный". Святой Григорий Нисский был одним из Каппадокийских отцов Церкви, известным своими богословскими трудами.

Евгения: Женское имя греческого происхождения, означающее "благородное", "благородное". Святая Евгения Римская была христианской мученицей, испытавшей страшную пытку за свою веру.

Иосиф: Имя еврейского происхождения, означающее "Бог прибавил". Святой Иосиф Обручник был мужем Девы Марии и земным отцом Иисуса Христа.

Лукьян: Имя греческого происхождения, означающее "светлый". Святой Лукьян Римский был христианским мучеником, жившим в III веке.

Матфей: Имя еврейского происхождения, означающее "дар Божий". Святой Матфей был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа, а также автором одного из четырех Евангелий.

Роман: Имя латинского происхождения, означающее "римлянин". Святой Роман Мельдинский был христианским мучеником, жившим в III веке.

Семен: Имя еврейского происхождения, что означает Бог услышал. Святой Семен Богоприемник был одним из 70 апостолов.

Сергей: Имя латинского происхождения, что означает "высокий", "уважаемый".

Татьяна: Женское имя греческого происхождения, что означает "основательница". Святая Татьяна Римская была христианской мученицей, жившей в III веке.

Полина: Женское имя греческого происхождения, означающее "много". Святая Полина Римская была христианской мученицей, жившей в III веке.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как и когда украинцы будут праздновать Богоявление Господне в 2025 году.

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