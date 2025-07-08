Какой праздник отмечают 8 июля: церковный календарь

8 июля – день, который сочетает духовную глубину, историческую память и современную креативность. Он напоминает о стойкости веры, силе открытий, уважении к природе и свободе самовыражения. По церковному календарю сегодня чтят память великомученика Прокопия.

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В мире отмечают День бодиарта и День благодарности коровам. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и исторических событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 8 июля

Церковный праздник

По православному календарю 8 июля почитается память святого великомученика Прокопия Кесарийского – христианина, который принял мученическую смерть в III веке за веру.

Святой Прокопий был язычником и воином по профессии, но впоследствии принял христианство. Его жизнь – это история духовного перерождения, мужества и стойкости. Несмотря на преследования, он не отрекся от веры, за что и был казнен. В народе святого Прокопия также считали защитником от злых сил, а в его день молились о хороших урожаях и защите семьи.

День благодарности коровам (Cow Appreciation Day)

Этот веселый и одновременно символический праздник, основанный в США, призван напомнить, насколько важную роль играют коровы в нашей повседневной жизни. Их почитают как источник молока, мяса, кожи и даже удобрения. В этот день в некоторых странах проводят тематические акции, костюмированные мероприятия и даже фермерские фестивали.

Интересный факт: во многих культурах (особенно в Индии) корова – священное животное, символ плодородия, материнства и жизни.

Международный день бодиарта (International Body Art Day)

Праздник посвящен искусству на теле – от бодипейнтинга до татуировок. Это день самовыражения, творчества и разрушения табу. Бодиарт – форма современного искусства, где человеческое тело становится живым полотном, которое передает идеи, эмоции, протест или эстетическое наслаждение. Во многих странах в этот день организовывают выставки, перформансы и тематические мастер-классы.

Исторические события 8 июля

52 до н. э. – принятая дата основания Парижа.

1497 – первая морская экспедиция из Европы в Индию отплыла из Лиссабона во главе с Васко да Гама.

1659 – в битве под Конотопом войска гетмана Ивана Выговского при поддержке Крымского ханства нанесли сокрушительное поражение московским войскам Алексея Трубецкого.

1709 – под Полтавой потерпели поражение войска шведского короля Карла XII и украинского гетмана Ивана Мазепы в бою против московских войск царя Петра I.

1796 – выдан первый паспорт гражданина США.

1918 – создан Государственный сенат Украинского Государства – высший судебный институт.

2024 – Россия ударила по больнице "Охматдет" в Киеве крылатой ракетой Х-101.

Кто родился 8 июля

1621 – Жан де Лафонтен, французский поэт, баснописец.

1838 – Фердинанд фон Цеппелин, конструктор дирижаблей.

1842 – Николай Бенардос, украинский изобретатель, создатель дуговой электросварки (1882).

1894 – Петр Капица, физик, лауреат Нобелевской премии (1978).

1920 – Готфрид Кристиансен, изобретатель конструктора "Лего".

1973 – Валерий Залужный, украинский военный, генерал, главнокомандующий ВСУ.

В этот день умерли:

1695 – Христиан Гюйгенс, нидерландский физик, механик, математик и астроном.

1822 – Перси Биши Шелли, английский поэт эпохи романтизма.

1967 – Вивьен Ли, британская актриса.

1979 – Роберт Бернс Вудворд, американский химик-органик, Лауреат Нобелевской премии по химии за 1965 год.

1985 – Саймон Кузнец, американский экономист, образование получил в Харькове, лауреат Нобелевской премии по экономике (1971).

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