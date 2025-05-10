Какой праздник в Украине и мире отмечают 10 мая: все об этом дне

В воскресенье, 11 мая, в мире отмечается Международный день матери. Этот праздник отмечают ежегодно во второе воскресенье мая. Праздник имеет древние корни: в Древней Греции и Риме чествовали богинь-матерей, таких как Рея и Кибела. Современная традиция берет начало в США благодаря Анне Джарвис, которая инициировала праздник в честь своей матери-активистки.

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В 1914 году президент Вудро Вильсон официально провозгласил День матери национальным праздником в США. Впоследствии традиция распространилась по миру, в том числе и в Украине. В Украине День матери празднуют во второе воскресенье мая, несмотря на то, что в советское время праздник был запрещен. С 2000 года украинцы снова чествуют матерей, даря им внимание, тепло и благодарность.

Международные праздники 11 мая

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Какой церковный праздник 11 мая

Верующие сегодня чтят память равноапостольных Кирилла и Мефодия.

Святые Кирилл и Мефодий - это христианские просветители, которых Церковь называет "апостолами славян". Они родились в городе Салоники (ныне Греция) и изначально имели имена Константин и Михаил. Братья стали монахами, а впоследствии - миссионерами, которые принесли христианское учение славянским народам на их родном языке.

В 863 году они создали славянскую азбуку (глаголицу) и перевели на нее богослужебные книги. Несмотря на сопротивление немецкого духовенства, их труд поддержал Папа Римский. После их смерти ученики продолжили миссию, распространив письмо и христианство в Болгарии, Сербии и на Руси.

День святых Кирилла и Мефодия отмечают 11 (по старому стилю - 24) мая как праздник славянской письменности и культуры. Их почитают во многих странах, в частности в Украине, где действует самый большой храм, посвященный братьям, — в городе Хуст на Закарпатье.

Исторические события 11 мая

330 год - состоялась церемония освящения Константинополя.

868 год - Китайский монах изготовил "Бриллиантовую сутру", что является древнейшим точно датированным печатным документом, который сохранился до наших дней.

1709 год - Началась первая массовая эмиграция немцев из Пфальца в Северную Америку.

1811 год - В Сиаме (нынешний Таиланд) родились сросшиеся близнецы Чанг и Энг Банкеры, давшие название в дальнейшем "сиамским близнецам".

1860 год - Высадка "тысячи" Джузеппе Гарибальди на Сицилии.

1858 год - Миннесота стала 32-м штатом США.

1867 год - В Лондоне европейские государства гарантировали независимость и нейтралитет Великого герцогства Люксембург.

1907 год - В Киеве основано Украинское научное общество.

1911 год - Мексиканские революционеры провозгласили новой столицей Мексики город Сьюдад-Хуарес.

1914 год - Перелет Киев-Гатчина (1277 км за 7 часов 45 мин. времени) П. Нестерова с механиком Г. Нелидовым на "Ньюпоре-IV".

1916 год - Альберт Эйнштейн представил свою теорию относительности.

1928 год - В Нью-Йорке начата первая в мире регулярная трансляция телепередач.

1944 год - Государственный Комитет Обороны CPCP постановил депортировать крымских татар на восток страны.

1970 год - В Мариуполе открыта первая троллейбусная линия.

2014 год - Состоялся псевдореферендум в Донецкой и Луганской областях 2014 по статусу этих областей.

Именинники 11 мая

Иван, Николай, Петр, Ефим, Ефим, Яков.

Ранее OBOZ.UA сообщал, когда в Украине и мире празднуют День матери и День отца.

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