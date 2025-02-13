Какой праздник выпадает на 13 февраля: все об этом дне

12 февраля православные верующие чтят память преподобного Мартыниана. Именины сегодня празднуют Симеоны, Стефаны, Иваны, Михаилы, Василии, Владимиры, Зои, Веры и Анны.

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В мире отмечают День цифрового обучения, День "смените имя", Всемирный день радио, День Галентины, День поцелуя, Международный день презерватива, День любви к себе и Ночь искупления в исламе. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 13 февраля

В православной церкви 13 февраля по новому стилю чтят память преподобного Мартиниана Кесарийского. Мартыниан родился в Кесарии Палестинской и с юных лет решил посвятить свою жизнь служению Богу. Он поселился в пустыне, где вел суровую аскетическую жизнь, постоянно молясь и постясь. За свои духовные подвиги Господь наделил его даром исцеления.

Однажды к Мартыниану пришла женщина по имени Зоя, которая пыталась соблазнить его. Однако святой остался верен своим обетам и не поддался искушению. После этого Мартиниан поселился на безлюдном острове, где продолжал молиться и поститься. Святой в христианстве считается покровителем семейной верности и защитником от соблазнов.

Всемирный день радио отмечается ежегодно 13 февраля. Праздник был провозглашен ЮНЕСКО в 2011 году, чтобы подчеркнуть важность радио как средства массовой информации, платформы для общения и распространения идей. Именно в этот день в 1946 году впервые вышло в эфир "Радио ООН", проводившее вещание из штаб-квартиры организации.

Идея Дня цифрового обучения возникла с целью подчеркнуть важность интеграции цифровых технологий в процесс образования. Впервые этот день был отмечен в США в 2008 году, а впоследствии приобрел международное значение.

Международный день презерватива ( International Condom Day ) – ежегодное мероприятие, которое отмечается 13 февраля, в канун Дня святого Валентина. Цель этого дня – повысить осведомленность о важности использования кондомов для предотвращения инфекций, передающихся половым путем (ИППП), и незапланированной беременности.

А в качестве альтернативы празднику влюбленных в соцсетях предлагают отмечать День Галентины 13 февраля. Название происходит от сленгового слова "gal", которое означает "девушка". Галентинов день пытаются популяризировать организации, борющиеся за права женщин. Это своеобразный праздник дружбы, когда можно дарить подарки подругам и знакомым.

Ночь искупления в исламе, известная как Ляйлят аль-Бараа или Ночь Бараат отмечается в середине месяца Шаабан, предшествующему Рамадану. Мусульмане обращаются к Аллаху с молитвами о прощении грехов и освобождении от наказания. Считается, что именно этой ночью Аллах определяет судьбу каждого человека на следующий год.

В мире 13 февраля отмечают:

Международный день шаурмы;

Национальный день женщин в Индии;

Национальный день итальянской кухни в США.

Исторические события 13 февраля

1858 – англичане Бертон и Спик открыли в Восточной Африке озеро Танганьика.

1895 – братья Луи и Огюст Люмьер запатентовали свою версию синематографа на основе аппарата Леона Були (1892).

1913 – Далай-лама XIII объявил независимость Тибета от Китая.

1917 – в Великобритании правительство разрешило женщинам быть водителями такси.

1931 – торжественное открытие новой столицы Индии – Нью-Дели.

1942 – начался принудительный вывоз украинского населения с оккупированных территорий на принудительные работы в Германию.

1945 – авиация союзников практически полностью разрушила Дрезден.

1959 – в продажу поступили первые куклы Барби.

1960 – состоялось первое испытание французской атомной бомбы в Сахаре.

1984 – генеральным секретарем ЦК КПСС стал Константин Черненко.

1991 – авиация США нанесла удар по предполагаемому иракскому командному пункту в Багдаде. Как оказалось, это было обычное бомбоубежище, где находились женщины, дети, пожилые люди. Погибли около 400 человек.

Кто родился 13 февраля

1784 – Николай Гнидич, украинский писатель, ученый и театральный деятель.

1847 – Виктор Жильберт, французский художник.

1903 – Жорж Сименон, французский писатель, мэтр детективного жанра (серия детективов о комиссаре Мегре).

1904 – Даниил Скоропадский, украинский политик и общественный деятель, сын Гетьмана Павла Скоропадского.

1909 – Виктор Иванов, украинский кинорежиссер, снял фильм "За двумя зайцами"

1910 – Уильям Шокли, американский физик, один из изобретателей транзистора, лауреат Нобелевской премии по физике (1956).

1948 – Богдан Жолдак, украинский писатель, сценарист, драматург.

1956 – Питер Хук, басист культовой британской группы Joy Division, один из основателей группы New Order.

1974 – Робби Уильямс, певец.

В этот день умерли:

1883 – Рихард Вагнер, знаменитый немецкий композитор.

1914 – Альфонс Бертильон, французский криминалист, создавший методику антропометрии для правоохранительных органов.

1924 – Ольга Басараб, украинский общественный деятель, связная полковника Евгения Коновальца.

1945 – Владимир Шарафан, деятель украинского подполья Крыма, член Крымского областного руководства ОУН.

1950 – Рафаэль Сабатини, английский писатель.

1957 – Густав Ми, немецкий физик-теоретик.

1997 – Марк Красносельский, украинский математик, основатель современного подхода к задачам нелинейного анализа.

2002 – Вейлон Дженнингс, американский певец.

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