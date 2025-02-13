Самое вкусное куриное филе с ананасами и сыром: делимся простым рецептом мяса для обеда
Курица, ананасы и сыр – трио, из которого можно сделать абсолютно любое блюдо. Все зависит только от того, сколько времени вы можете посвятить приготовлению. Для быстрого обеда филе можно просто запечь в духовке – оно получится очень сочным и совсем не сухим.
Идея приготовления сочного запеченного куриного филе с ананасом и сыром опубликована на странице фудблогера Анастасии Редько (tsarlova n) в Instagram. Вы можете сделать такое блюдо максимум за 30 минут.
Ингредиенты:
- куриное филе
- специи
- консервированные ананасы
- майонез (можно заменить соусом сметана + соевый соус)
- твердый сыр
Ингредиенты для кляра:
- яйца
- мука
Способ приготовления:
1. Для кляра яйца смешать с мукой до легкого густого состояния.
2. Куриное филе порезать на кусочки.
3. Отбить, посолить, поперчить.
4. Обмакнуть в кляр и обжарить с двух сторон по 5 минут до золотой корочки.
5. Снять с огня, дать немного остыть.
6. Застлать противень пергаментной бумагой.
7. Выложить обжаренную курицу.
8. Сверху смазать майонезом (можно заменить сметану+соевый), выложить консервированные ананасы, засыпать твердым тертым сыром и запекать 15-20 минут при температуре 180 градусов.
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