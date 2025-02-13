Самое вкусное куриное филе с ананасами и сыром: делимся простым рецептом мяса для обеда

Курица, ананасы и сыр – трио, из которого можно сделать абсолютно любое блюдо. Все зависит только от того, сколько времени вы можете посвятить приготовлению. Для быстрого обеда филе можно просто запечь в духовке – оно получится очень сочным и совсем не сухим.

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Идея приготовления сочного запеченного куриного филе с ананасом и сыром опубликована на странице фудблогера Анастасии Редько (tsarlova n) в Instagram. Вы можете сделать такое блюдо максимум за 30 минут.

Ингредиенты:

куриное филе

специи

консервированные ананасы

майонез (можно заменить соусом сметана + соевый соус)

твердый сыр

Ингредиенты для кляра:

яйца

мука

Способ приготовления:

1. Для кляра яйца смешать с мукой до легкого густого состояния.

2. Куриное филе порезать на кусочки.

3. Отбить, посолить, поперчить.

4. Обмакнуть в кляр и обжарить с двух сторон по 5 минут до золотой корочки.

5. Снять с огня, дать немного остыть.

6. Застлать противень пергаментной бумагой.

7. Выложить обжаренную курицу.

8. Сверху смазать майонезом (можно заменить сметану+соевый), выложить консервированные ананасы, засыпать твердым тертым сыром и запекать 15-20 минут при температуре 180 градусов.

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