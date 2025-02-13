Идеальный зимний образ: Меган Маркл показала стильный пуховик
Меган Маркл продемонстрировала стильный зимний образ на мероприятии Invictus Games 2025, состоявшемся в Уистлере, Канада, 10 февраля. Герцогиня Сассекская выбрала элегантное длинное белое пуховое пальто Mackage Calina для этого празднования.
Своим выбором она привлекла внимание, поскольку это пальто стало популярным среди людей, ищущих зимнюю одежду, сочетающую тепло и стиль. Пуховик Mackage Calina Maxi Coat, который стоит 1250 долларов (около 52 тыс. грн), имеет не только отличные тепловые характеристики, но и изящный силуэт.
Благодаря специальному поясу и А-силуэту пальто подчеркивает фигуру, а капюшон с регулируемыми шнурками и водонепроницаемые манжеты придают дополнительную функциональность. Это пальто, использующее переработанный пух, обеспечивает тепло даже в морозные дни, отмечают в Purewow.
Отзывы покупателей о пальто впечатляют – многие рецензенты отмечают его долговечность и высокое качество. Один из владельцев сообщил, что его пальто Mackage служат более 10 лет, и выразил уверенность, что это пальто станет инвестицией на долгие годы. Пуховик не только отлично сохраняет тепло, но и привлекает внимание своим стильным видом.
Меган Маркл дополнила свой наряд черным джемпером, узкими джинсами, черными перчатками Moncler, шапкой Hat Attack и зимними ботинками Sorel. Ее облик был стильным и функциональным для зимних горных условий, идеальным для активного отдыха в заснеженных регионах.
Маркл повторила свой образ и с черным пуховиком:
Этот зимний образ от герцогини Сассекской стал источником вдохновения для многих модников. Хотя ее стиль для холода может показаться неожиданным для уроженки Южной Калифорнии, он точно собрал немало восхищенных отзывов и доказал, что даже в морозную погоду можно выглядеть элегантно и со вкусом.
OBOZ.UA ранее писал, как Меган Маркл в стильных джинсах ходила на Игры непокоренных в Ванкувере.
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