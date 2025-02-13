Как ускорить рост монстеры: простое удобрение

Наши любимые комнатные растения не только служат красивым дополнением к интерьеру, но и очищают и освежают воздух в доме. Но иногда их самочувствие может ухудшаться и им может понадобиться дополнительная подпитка и уход.

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Перед изменениями состояния уязвимо даже такое выносливое растение, как монстера. О том, что она чувствует себя не очень хорошо, может сигнализировать задержка образования новых листьев на стебле. В таком случае монстере может потребоваться дополнительная подпитка. Как приготовить полезное удобрение, рассказало издание Interia Kobieta.

Все, что вам понадобится для улучшения состояния вашей монстеры – это популярная приправа, которая есть в каждом доме. Речь идет об обычном лавровом листе. Возьмите три листика среднего размера и залейте их стаканом кипятка. Накройте посудину, в которой вы готовите настой, крышкой и дождитесь, пока жидкость остынет до комнатной температуры. За это время лавровый лист отдаст все свои питательные вещества, а удобрение станет пригодным для использования.

Просто полейте настоем свою монстеру. Но не делайте этого слишком часто – избыток питательных веществ в почве может быть губительным для растения. В теплое время года (с марта по октябрь) достаточно полива лавровой водой раз в месяц. А осенью и зимой можно использовать такое удобрение раз в 2-3 месяца в зависимости от состояния растения.

Удобрение на основе лавровых листьев обеспечивает комнатные растения двумя ключевыми минералами – калием и фосфором. Они укрепляют состояние цветка, улучшают процессы фотосинтеза и повышают устойчивость к болезням и вредителям. Кроме того, удобрение из лаврового листа также может стимулировать рост растения. Кроме монстеры лавровой водой можно подкармливать замиокулькасы, сансевьерии, декоративно-лиственные растения.

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