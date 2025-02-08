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Как спасти спатифиллум, у которого листья становятся коричневыми: простые советы

Юлия Потерянко
NewsLife
2 минуты
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Как спасти спатифиллум, у которого листья становятся коричневыми: простые советы

Контраст ярких зеленых листьев и белоснежных цветов, а также довольно простой уход и неприхотливость делают спатифиллумы любимыми комнатными растениями для многих. Впрочем, даже такой стойкий цветок может страдать от побурения листьев.

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В чем может состоять причина этого и как решить проблему, узнавал OBOZ.UA. Если коротко, такое поведение может свидетельствовать о том, что растению требуется коррекция ухода.

Спатифиллумы – это тропические многолетние растения, которые могут радовать цветением долгие годы. Но вам придется следить за тем, чтобы растение получало правильное количество воды и света и не мерзло на сквозняках.

Этот цветок лучше всего чувствует себя при средней температуре от 12 до 24 градусов. При этом лучше обеспечить ему влажную среду, имитирующую его природную окружающую среду.

Как спасти спатифиллум, у которого листья становятся коричневыми: простые советы

А вот изменение цвета, как и коричневые пятна на листьях, – верный признак того, что ваш спатифиллум не получает надлежащих условий содержания. Начните с того, что осмотрите место, где он стоит. Если рядом с  работающей батареей отопления или другим источником тепла, скорее всего, воздух для растения слишком сухой. В таком случае поставьте горшок на поддон с залитой водой галькой. Вода при этом не должна достигать дренажного отверстия в горшке. Жидкость будет медленно испаряться и цветок станет чувствовать себя лучше.

Но не спешите пересаживать растение, если оно стало плохо чувствовать себя в холодные месяцы. Это будет слишком большим стрессом для него. Дождитесь весны, когда спатифиллум начнет активно расти, что позволит ему быстрее и легче восстановиться после любых изменений.

После того, как спатифиллум выздоровеет, ему необходим будет правильный уход, включая соответствующий график полива. Просто проверяйте пальцем влажность почвы в горшке каждые несколько дней и при необходимости подливайте воду. И старайтесь зимой не переливать цветок, поскольку это может привести к гниению корней.

Проследите также, чтобы горшок со спатифиллумом не стоял на путях холодного воздуха. Холод и сквозняки цветок переносит гораздо хуже, чем даже сильную жару, и может от этого погибнуть. Держите свое "женское счастье" в месте, где растение будет получать яркий, рассеянный солнечный свет. Или создайте необходимые условия с помощью лампы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда и как правильно подкармливать комнатные цветы зимой.

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