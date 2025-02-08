Как спасти спатифиллум, у которого листья становятся коричневыми: простые советы

Контраст ярких зеленых листьев и белоснежных цветов, а также довольно простой уход и неприхотливость делают спатифиллумы любимыми комнатными растениями для многих. Впрочем, даже такой стойкий цветок может страдать от побурения листьев.

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В чем может состоять причина этого и как решить проблему, узнавал OBOZ.UA. Если коротко, такое поведение может свидетельствовать о том, что растению требуется коррекция ухода.

Спатифиллумы – это тропические многолетние растения, которые могут радовать цветением долгие годы. Но вам придется следить за тем, чтобы растение получало правильное количество воды и света и не мерзло на сквозняках.

Этот цветок лучше всего чувствует себя при средней температуре от 12 до 24 градусов. При этом лучше обеспечить ему влажную среду, имитирующую его природную окружающую среду.

А вот изменение цвета, как и коричневые пятна на листьях, – верный признак того, что ваш спатифиллум не получает надлежащих условий содержания. Начните с того, что осмотрите место, где он стоит. Если рядом с работающей батареей отопления или другим источником тепла, скорее всего, воздух для растения слишком сухой. В таком случае поставьте горшок на поддон с залитой водой галькой. Вода при этом не должна достигать дренажного отверстия в горшке. Жидкость будет медленно испаряться и цветок станет чувствовать себя лучше.

Но не спешите пересаживать растение, если оно стало плохо чувствовать себя в холодные месяцы. Это будет слишком большим стрессом для него. Дождитесь весны, когда спатифиллум начнет активно расти, что позволит ему быстрее и легче восстановиться после любых изменений.

После того, как спатифиллум выздоровеет, ему необходим будет правильный уход, включая соответствующий график полива. Просто проверяйте пальцем влажность почвы в горшке каждые несколько дней и при необходимости подливайте воду. И старайтесь зимой не переливать цветок, поскольку это может привести к гниению корней.

Проследите также, чтобы горшок со спатифиллумом не стоял на путях холодного воздуха. Холод и сквозняки цветок переносит гораздо хуже, чем даже сильную жару, и может от этого погибнуть. Держите свое "женское счастье" в месте, где растение будет получать яркий, рассеянный солнечный свет. Или создайте необходимые условия с помощью лампы.

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