Нежнейшие кексы с шоколадом на кефире: пошаговый рецепт
Кексы – один из самых популярных видов выпечки во всем мире. Их обожают, ими восхищаются и смакуются с огромным удовольствием.
Как приготовить кексы на кефире, в Instagram рассказала фудблогер с ником cook julija simonchuk. В результате у вас получится нежнейшая выпечка с шоколадом, который по желанию можно заменить на любимые ягоды.
Ингредиенты
- Яйца – 4 шт.
- Сахар – 150 гр.
- Мука – 350 гр.
- Масло – 80 гр.
- Кефир – 240 мл.
- Ванильный сахар – 1 уп.
- Разрыхлитель – 16 гр.
- Соль – щепотка
- Шоколадные капли, измельченный шоколад или ягоды
Способ приготовления
1. Яйца взбить с сахаром, ванильным сахаром и солью до пышности.
2. Добавить растопленное масло (не горячее) и кефир комнатной температуры.
3. Перемешиваем и добавляем просеянную муку с разрыхлителем. Еще раз перемешиваем, чтобы не было комочков.
4. Добавляем шоколад или ягоды.
5. Выкладываем в формы и выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах в течение 25 минут.
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