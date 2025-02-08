УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Нежнейшие кексы с шоколадом на кефире: пошаговый рецепт

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
36
Нежнейшие кексы с шоколадом на кефире: пошаговый рецепт

Кексы – один из самых популярных видов выпечки во всем мире. Их обожают, ими восхищаются и смакуются с огромным удовольствием.

Видео дня

Как приготовить кексы на кефире, в Instagram рассказала фудблогер с ником cook julija simonchuk. В результате у вас получится нежнейшая выпечка с шоколадом, который по желанию можно заменить на любимые ягоды.

Нежнейшие кексы с шоколадом на кефире: пошаговый рецепт

Ингредиенты

  • Яйца – 4 шт.
  • Сахар – 150 гр.
  • Мука – 350 гр.
  • Масло – 80 гр.
  • Кефир – 240 мл.
  • Ванильный сахар – 1 уп.
  • Разрыхлитель – 16 гр.
  • Соль – щепотка
  • Шоколадные капли, измельченный шоколад или ягоды

Способ приготовления

1. Яйца взбить с сахаром, ванильным сахаром и солью до пышности.

Нежнейшие кексы с шоколадом на кефире: пошаговый рецепт

2. Добавить растопленное масло (не горячее) и кефир комнатной температуры.

3. Перемешиваем и добавляем просеянную муку с разрыхлителем. Еще раз перемешиваем, чтобы не было комочков.

Нежнейшие кексы с шоколадом на кефире: пошаговый рецепт

4. Добавляем шоколад или ягоды.

5. Выкладываем в формы и выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах в течение 25 минут.

Нежнейшие кексы с шоколадом на кефире: пошаговый рецепт

На OBOZ.UA есть и другие рецепты кексов: