Нежнейшие кексы с шоколадом на кефире: пошаговый рецепт

Кексы – один из самых популярных видов выпечки во всем мире. Их обожают, ими восхищаются и смакуются с огромным удовольствием.

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Как приготовить кексы на кефире, в Instagram рассказала фудблогер с ником cook julija simonchuk. В результате у вас получится нежнейшая выпечка с шоколадом, который по желанию можно заменить на любимые ягоды.

Ингредиенты

Яйца – 4 шт.

Сахар – 150 гр.

Мука – 350 гр.

Масло – 80 гр.

Кефир – 240 мл.

Ванильный сахар – 1 уп.

Разрыхлитель – 16 гр.

Соль – щепотка

Шоколадные капли, измельченный шоколад или ягоды

Способ приготовления

1. Яйца взбить с сахаром, ванильным сахаром и солью до пышности.

2. Добавить растопленное масло (не горячее) и кефир комнатной температуры.

3. Перемешиваем и добавляем просеянную муку с разрыхлителем. Еще раз перемешиваем, чтобы не было комочков.

4. Добавляем шоколад или ягоды.

5. Выкладываем в формы и выпекаем в разогретой духовке при 180 градусах в течение 25 минут.

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