Бизнесмен-миллионер назвал пять вещей, которые всегда делает перед полетом

Британский предприниматель, финансист и миллионер Марк Тилбери рассказал, что он всегда делает перед полетом. Согласно его веб-сайту, он любитель путешествий, поэтому хорошо знаком с процедурами аэропорта.

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Он опубликовал в TikTok видео, где рассказывает об этапах пребывания в аэропорту перед посадкой на самолет.

Сначала он фотографирует свой багаж непосредственно перед регистрацией, чтобы получить до 3800 долларов США, если он потеряется или его украдут.

"Во-вторых: я могу принести пустую бутылку воды и наполнить ее после прохождения проверки, чтобы сэкономить на дорогих напитках", - сказал он. "В-третьих: я использую свою кредитную карту для бесплатного входа в залы ожидания аэропорта, чтобы я мог поесть перед полетом".

"В четвертых: я положил Apple AirTag в свой багаж, чтобы я мог отслеживать его в реальном времени. Пятое: я присылаю себе по электронной почте копии своего паспорта и проездных документов на случай, если я что-то потеряю", – сообщил он.

По его словам, если следовать его примеру, можно существенно упростить свою поездку и пребывание в аэропорту.

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