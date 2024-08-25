Wizz Air запустила абонемент на безлимитные полеты: что с ним не так

Благодаря авиакомпаниям лоукостерам путешественники получили возможность путешествовать по доступным ценам, открывая для себя новые страны и культуры. Среди них Wizz Air занимает особое место, предоставляя широкий спектр маршрутов и услуг своим клиентам.

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Недавно авиакомпания объявила о запуске абонемента на безлимитные полеты. На первый взгляд, это предложение звучит как настоящая находка для тех, кто часто путешествует, но Euronews рассказал о некоторых подводных камнях.

В мире авиационных путешествий постоянно появляются новые предложения, обещающие больше удобств и возможностей. Одна из последних новинок, привлекшая многих – это новый абонемент от венгерской авиакомпании Wizz Air, который предлагает безлимитные полеты для своих клиентов. Несмотря на то, что это предложение выглядит привлекательным, важно внимательно ознакомиться с его условиями перед тем, как оформить подписку.

Новые возможности от Wizz Air

Авиакомпания Wizz Air, известная своей доступной ценовой политикой, недавно объявила о запуске уникальной услуги, позволяющей клиентам летать сколько угодно в течение года. Предложение выглядит особенно привлекательным для тех, кто много путешествует, поскольку годовой абонемент стоил всего 499 евро для тех, кто успел приобрести его до 16 августа, после чего цена повысилась до 599 евро.

За этот платеж пассажиры получат возможность летать на любом из 950 маршрутов Wizz Air, охватывающих Европу, Северную Африку, Ближний Восток и Азию.

Что важно знать перед оформлением подписки?

На первый взгляд предложение Wizz Air кажется чрезвычайно выгодным, однако есть несколько важных аспектов, которые могут стать причиной для размышлений.

Во-первых, бронировать билеты можно только за 72 часа до вылета. Это означает, что места на рейсы могут быть ограничены и пассажирам, планирующим поездки в последнюю минуту, не всегда удастся найти свободные места.

Во-вторых, стоимость перевозки багажа и выбора места не входит в стоимость абонемента и может существенно увеличить затраты.

Также важно отметить, что владельцы абонемента должны будут платить дополнительную плату в размере 9,99 евро за каждый рейс. Поэтому стоимость путешествия может оказаться значительно выше, чем ожидалось.

Экологический аспект

Wizz Air уже долгое время сталкивается с критикой своей экологической политики. Защитники окружающей среды выражают обеспокоенность тем, что новый абонемент будет поощрять неограниченные полеты, которые могут привести к увеличению выбросов CO2.

Представители Wizz Air в свою очередь уверяют, что новый продукт поможет максимально загружать рейсы в последние часы перед вылетом, что будет способствовать эффективности полетов и снижению выбросов на единицу перевезенных пассажиров.

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