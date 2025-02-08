Маринованная свекла: как приготовить вкусную зимнюю закуску

Закуски – обязательная составляющая любого праздничного стола. Они могут готовиться из практически любых продуктов, поражая гостей не только вкусом, но и внешним видом.

Видео дня

И если морковью по-корейски уже давно никого не удивить, потому что свекла, приготовленная в таком же стиле, может стать настоящей жемчужиной стола. Как приготовить маринованую свеклу, в Instagram рассказала фудблогер Таня Акопян.

Ингредиенты

Свекла – 500 гр.

Чеснок – 3 зуб.

Соль – ½ ч.л.

Сахар – 2 ст.л.

Кориандр – ½ ч.л.

Перец черный – ½ ч.л.

Уксус 9% – 2 ст.л.

Масло растительное – 60 мл.

Способ приготовления

1.Свеклу нарезаем на терке для моркови по-корейски.

2. Добавляем все специи и растительное масло. Тщательно перемешиваем до растворения сахара.

3. Складываем свеклу в банки и отправляем в холодильник на несколько часов.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты закусок: