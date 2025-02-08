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Маринованная свекла: как приготовить вкусную зимнюю закуску

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
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Маринованная свекла: как приготовить вкусную зимнюю закуску

Закуски – обязательная составляющая любого праздничного стола. Они могут готовиться из практически любых продуктов, поражая гостей не только вкусом, но и внешним видом.

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И если морковью по-корейски уже давно никого не удивить, потому что свекла, приготовленная в таком же стиле, может стать настоящей жемчужиной стола. Как приготовить маринованую свеклу, в Instagram рассказала фудблогер Таня Акопян.

Маринованная свекла: как приготовить вкусную зимнюю закуску

Ингредиенты

  • Свекла – 500 гр.
  • Чеснок – 3 зуб.
  • Соль – ½ ч.л.
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Кориандр – ½ ч.л.
  • Перец черный – ½ ч.л.
  • Уксус 9% – 2 ст.л.
  • Масло растительное – 60 мл.

Способ приготовления

1.Свеклу нарезаем на терке для моркови по-корейски.

Маринованная свекла: как приготовить вкусную зимнюю закуску

2. Добавляем все специи и растительное масло. Тщательно перемешиваем до растворения сахара.

Маринованная свекла: как приготовить вкусную зимнюю закуску

3. Складываем свеклу в банки и отправляем в холодильник на несколько часов.

Маринованная свекла: как приготовить вкусную зимнюю закуску

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