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Маринованная свекла: как приготовить вкусную зимнюю закуску
Закуски – обязательная составляющая любого праздничного стола. Они могут готовиться из практически любых продуктов, поражая гостей не только вкусом, но и внешним видом.
И если морковью по-корейски уже давно никого не удивить, потому что свекла, приготовленная в таком же стиле, может стать настоящей жемчужиной стола. Как приготовить маринованую свеклу, в Instagram рассказала фудблогер Таня Акопян.
Ингредиенты
- Свекла – 500 гр.
- Чеснок – 3 зуб.
- Соль – ½ ч.л.
- Сахар – 2 ст.л.
- Кориандр – ½ ч.л.
- Перец черный – ½ ч.л.
- Уксус 9% – 2 ст.л.
- Масло растительное – 60 мл.
Способ приготовления
1.Свеклу нарезаем на терке для моркови по-корейски.
2. Добавляем все специи и растительное масло. Тщательно перемешиваем до растворения сахара.
3. Складываем свеклу в банки и отправляем в холодильник на несколько часов.
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