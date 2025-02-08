Запомните на всю жизнь: какие музеи следует посетить в 2025 году

Музеи не просто место для сохранения истории, но и источник вдохновения, которое может оставить глубокий след в душе каждого посетителя. Проведенные несколько часов среди уникальных коллекций искусства, архитектуры и культуры могут стать одним из самых ярких моментов вашего путешествия.

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В последние десятилетия музеи стали важными туристическими достопримечательностями, ведь проектирование и создание новых зданий часто становится важной частью модернизации городов. Ярким примером является музей Guggenheim в Бильбао, открывшийся в 1997 году и превративший этот город в одну из главных культурных столиц Европы.

Если вы планируете путешествия на 2025 год, следует обратить внимание на музеи, которые в этом году будут предлагать новые экспозиции или обновленные просторы. Lonely Planet составил список лучших музеев, которые стоит посетить в 2025 году для настоящих ценителей искусства и культуры.

Музей современного искусства в Варшаве

Это относительно молодая институция, основанная в 2005 году, которая после многих лет поиска постоянного помещения наконец-то нашла свой дом. Музей сосредотачивается на польском современном искусстве, особенно на работах, созданных после окончания холодной войны, и не боится поднимать актуальные социальные и политические темы.

Новое здание музея, спроектированное известным американским архитектором Томасом Файфером, контрастирует с окружающей архитектурой, в частности, с советским Дворцом культуры и науки. Несмотря на некоторую критику, музей стал важным культурным центром Варшавы, предлагая широкий спектр выставок, лекций и других мероприятий.

Постоянная коллекция музея, которая включает в себя работы ведущих польских художников, представлена в четырех секциях, что позволяет посетителям лучше ориентироваться в современном польском искусстве.

Йельский центр британского искусства

Йельский центр британского искусства, расположенный в Нью-Гейвене, Коннектикут, является настоящей жемчужиной для любителей искусства. Этот музей, содержащий самую большую и полную коллекцию британского искусства за пределами Соединенного Королевства, после длительной реконструкции вновь открывает свои двери для посетителей.

Музей представляет полностью обновленную экспозицию. Посетители смогут увидеть британское искусство в новом свете с акцентом на малоизвестных аспектах и современных интерпретациях. Одна из главных особенностей обновленной экспозиции – новый взгляд на историю британского искусства. Музей предлагает более комплексный и всесторонний анализ, включающий такие темы, как колониализм, мировая торговля и вклад женщин-художниц.

Особым вниманием пользуется выставка, посвященная творчеству Дж. М. В. Тернер. Она представляет широкую палитру его работ, позволяя зрителям погрузиться в уникальный мир этого величайшего художника.

Художественный музей в Верхнем Ист-Сайде в Нью-Йорке

В этом музее размещена коллекция Фрика – это настоящее сокровище среди нью-йоркских музеев. Расположенная в элегантном особняке на Пятой авеню, она сохраняет дух эпохи, когда искусство было доступно только избранным. Коллекция, собранная промышленником Генри Клеем Фриком, поражает своей изысканностью и разнообразием, включая работы таких мастеров как Вермер, Рембрандт и Гольбейн.

Недавно музей прошел реконструкцию, позволившую расширить экспозиционные просторы и открыть для публики новые залы. При этом был сохранен подлинный дух особняка, создав атмосферу уюта и интимности. Посетители могут не только насладиться шедеврами мирового искусства, но почувствовать себя частью истории.

Одной из особенностей Коллекции Фрика есть запрет на фотографирование. Это позволяет посетителям полностью погрузиться в мир искусства и насладиться каждым произведением без отвлечений.

Новый художественный музей Наошима

Наошима – настоящий рай для любителей современного искусства. Этот небольшой остров во внутреннем море Сето в Японии превратился в уникальный культурный центр, где искусство органично сочетается с природой. И вот теперь на острове появился еще один шедевр современной архитектуры и искусства – Новый музей искусств Наошимы.

Созданный известным японским архитектором Тада Андо, музей гармонично вписывается в окружающий ландшафт. Его здание, расположенное на склоне холма, предлагает посетителям увлекательные панорамные виды на море.

V&A East Storehouse в Британии

V&A East Storehouse – это амбициозный новый проект известного лондонского музея Виктории и Альберта, который откроется в 2025 году. Расположенное в бывшем Олимпийском медиацентре, это уникальное пространство предложит посетителям необычный опыт взаимодействия с искусством и дизайном.

В отличие от традиционных музеев, где экспонаты скрыты за стеклом, V&A East Storehouse приглашает посетителей заглянуть за кулисы музейной работы. Огромные хранилища, занимающие несколько этажей, будут доступны для осмотра.

Посетители могут не только любоваться экспонатами, но и участвовать в их исследовании. Благодаря программе радикального доступа можно будет заказать обзор конкретных объектов в сопровождении музейного эксперта.

Музей будет регулярно обновлять свои экспозиции, представляя новые находки и исследования. Это позволит посетителям возвращаться снова и снова, открывая для себя что-нибудь новое.

Музей-студия в Гарлеме, США

Заведение является важным культурным институтом, который уже почти 60 лет собирает и представляет работы художников африканского происхождения. Закрытый с 2018 года для реконструкции, вскоре музей откроет свои двери в новом современном доме, спроектированном архитектурной фирмой Adjaye Architects. В новом здании, находящемся на 125-й улице, гармонично сочетаются темный бетон и бронзовые вставки, а большое количество природного света наполняет галереи музея. Выставки музея всегда оказывают значительное влияние на национальные культурные дискуссии, а его программа резиденций помогла развить таланты выдающихся художников.

Нидерландский музей фотографии

Является одним из крупнейших в мире собраний фотографических работ, насчитывающих около 6,5 миллиона изображений. В 2025 году музей переедет в новое помещение, расположенное в историческом составе доковой зоны Роттердама.

Новое пространство будет включать в себя не только современные галереи, но и ресторан на крыше и места для публичных программ. Одной из главных особенностей станет возможность для посетителей наблюдать за консервационно-реставрационными работами через стеклянные стены. Музей станет идеальным местом для тех, кто интересуется голландской культурой или просто обожает мощные визуальные истории.

Национальный музей Заида и Гуггенхайм в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты

Этот музей является частью амбициозной культурной программы столицы ОАЭ, нацеленной стать международным центром искусства и архитектуры. После успешного открытия Лувра Абу-Даби к проекту присоединились два гигантских музея, которые обеспечат еще больше возможностей для любителей искусства. Гуггенхайм Абу-Даби, спроектированный Фрэнком Гэри, будет известен своими монументальными формами, включающими кубические, конические и цилиндрические конструкции и принимать работы современного искусства.

Национальный музей Заида, спроектированный компанией Foster + Partners, будет посвящен истории и культуре ОАЭ, поражая посетителей интерактивными выставками и древними артефактами.

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