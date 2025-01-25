УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Зимняя подкормка комнатных цветов: когда и как правильно

Юлия Потерянко
NewsLife
4 минуты
174
Зимняя подкормка комнатных цветов: когда и как правильно

Считается, что в зимний сезон комнатные растения впадают в период покоя – солнечного света становится мало, они замедляют свой рост, а значит и не нуждаются в подкормке. Однако опытные садоводы говорят, что на самом деле у цветов меняется потребность в режиме внесения удобрений, а не исчезает полностью.

Видео дня

Как правильно подкармливать свой комнатный садик в зимние месяцы, рассказало издание Better Homes and Gardens. Оно собрало советы по зимнему уходу за растениями, которые помогут сохранить их великолепие и яркий вид.

Зачем комнатным растениям нужны удобрения?

Удобрения для комнатных растений содержат питательные вещества, такие как фосфор, азот и калий. Все они необходимы растениям для здорового роста. Весной и летом, когда цветы активно растут и цветут, они очень необходимы. Однако, в зависимости от растения, подкормка может потребоваться и в другой сезон.

Без удобрений комнатные растения могут стать чахлыми и перестать цвести, а их листья могут пожелтеть или побуреть. Однако зимой важно следить за тем, чтобы подкормка не была слишком интенсивной – это может нанести цветам непоправимый вред, такой как ожоги корней и листьев.

Зимняя подкормка комнатных цветов: когда и как правильно

Нужно ли удобрять комнатные растения зимой?

В зимние месяцы комнатные растения получают меньше природного света и не растут так быстро. В результате они нуждаются в минимальной подкормке или не нуждаются в ней вообще. Определить это можно по достаточно четким критериям.

Если вы содержите свой комнатный садик в условиях естественного освещения, зимой они, как правило, не выпускают новые листья или цветы. В этом случае от внесения подпитки можно отказаться. Также можно не подпитывать цветы, которые вы пересадили осенью – земля под ними все еще остается достаточно насыщенной полезными веществами.

Если же ваши растения растут под лампами для выращивания и активно производят новые листья и цветы, удобрения могут быть для них необходимы. Также подкармливать нужно цветы, демонстрирующие признаки дефицита питательных веществ, такие как задержка роста или пожелтение листьев с видимыми зелеными прожилками.

Помните, когда доходит до внесения удобрений, меньше значит больше. Чрезмерная подкормка комнатных цветов наносит гораздо больший вред, чем ее полное отсутствие. Поэтому, если вы сомневаетесь в том, нуждаются ли ваши цветы в подкормке, лучше на зиму сделайте перерыв. Применяйте препараты только тогда, когда ваши растения своим видом сигнализируют о каких-либо проблемах.

Зимняя подкормка комнатных цветов: когда и как правильно

Как правильно удобрять комнатные растения зимой.

Поскольку растения не так легко усваивают питательные вещества зимой, как летом, удобрения с большей вероятностью будут накапливаться в почве в холодное время года. Если вы решите удобрять свои растения зимой, вот несколько советов, которые помогут вам сделать все правильно.

  • Выбирайте жидкие органические удобрения. Именно такая форма подпитки лучше всего усваивается зимой. Жидкие удобрения не так сильно скапливаются в почве, как гранулированные формы препаратов.
  • Разводите удобрения перед внесением. Даже если ваши растения активно растут зимой и нуждаются в пище, не вносите ее напрямую. Разбавьте удобрение водой. Концентрацию можно снижать даже до 1/4 от рекомендованной дозы.
  • Применяйте подкормку только при необходимости. Разбавленное удобрение можно вносить в продолжающие расти растения примерно раз в месяц. Однако нет универсального правила внесения удобрений зимой, и вам может понадобиться скорректировать график подкормки в зависимости от вашего растения.
  • Используйте верхний полив. Нижний полив хорошо подходит для многих комнатных растений, но может привести к накоплению удобрений в горшках. Чтобы избежать этой проблемы, поливайте комнатные растения через поверхность почвы. Или чередуйте нижний полив с верхним.
  • Настройте освещение при необходимости. Убедитесь, что ваши комнатные растения получают достаточно света зимой, прежде чем подкармливать их. Растения лучше усваивают удобрения, когда получают много света.
  • Следите за признаками передозировки удобрениями. Если у ваших растений проявляются признаки стресса от удобрений, такие как опадание листьев или побурение по краям листовой пластины, немедленно прекратите подкормку.
Зимняя подкормка комнатных цветов: когда и как правильно

Правильный уход за комнатными растениями зимой.

Многие комнатные растения не нуждаются в удобрениях зимой. Но это не значит, что вы не можете помочь им оставаться в хорошем состоянии правильным уходом. Помимо удобрений существует еще несколько способов помочь вашим комнатным растениям лучше расти в зимние месяцы.

  • Добавьте больше света. Если цветы поникают, бледнеют или вытягиваются в сторону источника света, оборудуайте свой комнатный сад дополнительными фитолампами.
  • Содержите листья в чистоте. Пыль и мусор скапливаются на листьях растений и затрудняют им фотосинтез. Однако вы можете помочь своим растениям поглощать необходимый зимний свет, время от времени протирая листья влажной тканью.
  • Повышайте влажность воздуха. Листья комнатных растений часто становятся коричневыми и сухими зимой из-за нехватки влаги в воздухе помещений. Опрыскивайте свои растения хотя бы раз в несколько дней или установите им увлажнитель воздуха.
  • Проверяйте наличие вредителей. Иногда вредные насекомые могут проникать в комнатные растения даже зимой и вызывать различные проблемы, такие как желтые точки на листьях. Если вы заметили признаки присутствия вредителей, изолируйте зараженное растение и начните обрабатывать листья органическим инсектицидным мыльным спреем.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие комнатные растения можно держать зимой у батареи – тепло от отопительного прибора им не повредит.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.