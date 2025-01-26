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Лучше обычных котлет: какое блюдо приготовить из фарша в духовке

Екатерина Ягович
NewsLife
2 минуты
744
Лучше обычных котлет: какое блюдо приготовить из фарша в духовке

Если вы ищете альтернативу обычным котлетам, попробуйте приготовить мясные шарики из фарша в духовке. Это блюдо получается сочным, ароматным и чрезвычайно аппетитным. Запекание в духовке делает ее менее жирной по сравнению с жаркой, а добавление грибов и бекона придает изысканный вкус.

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Идеей приготовления запеченных мясных шариков из фарша опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram. Это идеальный вариант для семейного обеда или ужина, который обрадует ваших близких.

Лучше обычных котлет: какое блюдо приготовить из фарша в духовке

Ингредиенты:

  • фарш – 1 кг (50/50 курица, свинина)
  • лук – 1 шт
  • грибы – 100 г
  • яйцо – 1 шт
  • соль, перец – по вкусу
  • бекон – 12 слайсов
  • масло – для смазки
  • соус для подачи – по вкусу

Способ приготовления:

Лучше обычных котлет: какое блюдо приготовить из фарша в духовке

1. В большой миске соединить фарш (смесь куриного и свиного), измельченный лук, мелко нарезанные грибы и яйцо.

2. Добавить соль и перец по вкусу.

Лучше обычных котлет: какое блюдо приготовить из фарша в духовке

3. Тщательно вымешайте массу до однородной консистенции.

4. Из подготовленного фарша сформировать мясные шарики среднего размера.

Лучше обычных котлет: какое блюдо приготовить из фарша в духовке

5. Каждый шарик завернуть в слайс бекона, чтобы он полностью покрывал поверхность.

6. Застлать противень пергаментом или смазать его маслом.

Лучше обычных котлет: какое блюдо приготовить из фарша в духовке

7. Выложить мясные шарики на расстоянии друг от друга.

8. Разогреть духовку до 180 градусов.

Лучше обычных котлет: какое блюдо приготовить из фарша в духовке

9. Запекать шарики в течение 30 минут.

10. Через 30 минут достать шарики из духовки, смазать их излюбленным соусом (например, томатным или сливочным). По желанию посыпать тертым сыром.

Лучше обычных котлет: какое блюдо приготовить из фарша в духовке

11. Повернуть шарики в духовку еще на 5 минут, чтобы сыр расплавился или соус слегка карамелизовался.

12. Готовые мясные шарики подавать горячими с любимым гарниром или овощами.

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