Лучше обычных котлет: какое блюдо приготовить из фарша в духовке

Если вы ищете альтернативу обычным котлетам, попробуйте приготовить мясные шарики из фарша в духовке. Это блюдо получается сочным, ароматным и чрезвычайно аппетитным. Запекание в духовке делает ее менее жирной по сравнению с жаркой, а добавление грибов и бекона придает изысканный вкус.

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Идеей приготовления запеченных мясных шариков из фарша опубликована на странице фудблогера Марии Макарчук (makarchuk food) в Instagram. Это идеальный вариант для семейного обеда или ужина, который обрадует ваших близких.

Ингредиенты:

фарш – 1 кг (50/50 курица, свинина)

лук – 1 шт

грибы – 100 г

яйцо – 1 шт

соль, перец – по вкусу

бекон – 12 слайсов

масло – для смазки

соус для подачи – по вкусу

Способ приготовления:

1. В большой миске соединить фарш (смесь куриного и свиного), измельченный лук, мелко нарезанные грибы и яйцо.

2. Добавить соль и перец по вкусу.

3. Тщательно вымешайте массу до однородной консистенции.

4. Из подготовленного фарша сформировать мясные шарики среднего размера.

5. Каждый шарик завернуть в слайс бекона, чтобы он полностью покрывал поверхность.

6. Застлать противень пергаментом или смазать его маслом.

7. Выложить мясные шарики на расстоянии друг от друга.

8. Разогреть духовку до 180 градусов.

9. Запекать шарики в течение 30 минут.

10. Через 30 минут достать шарики из духовки, смазать их излюбленным соусом (например, томатным или сливочным). По желанию посыпать тертым сыром.

11. Повернуть шарики в духовку еще на 5 минут, чтобы сыр расплавился или соус слегка карамелизовался.

12. Готовые мясные шарики подавать горячими с любимым гарниром или овощами.

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