Ленивые банановые синабоны: как легко приготовить любимую выпечку
Синабоны – это один из самых популярных видов выпечки в мире. Нежные, пышные и ароматные булочки с корицей просто не оставляют никакого шанса отказаться от их потребления.
Фудблогер Наталья Жук в Instagram рассказала, как приготовить синабоны с бананом. Она также предоставила облегченный рецепт этой выпечки, которая точно получится у каждой хозяйки.
Ингредиенты
- Банан – 3 шт
- Слоеное дрожжевое тесто – 500 гр
- Сахар – 3 ст.л.
- Корица – ½ ст.л.
- Желток+1ст.л. молока для смазки.
Способ приготовления
1. Бананы очищаем и нарезаем.
2. Тесто немного раскатываем.
3. Сахар смешиваем с корицей и смесью присыпаем поверхность теста.
4. Выкладываем нарезанные бананы и закручиваем в рулет.
5. Острым ножом нарезаем на равномерные кусочки. Выкладываем на противень застеленный пергаментом.
6. К 1 желтку добавляем молоко, перемешиваем и смазываем каждую булочку.
7. Выпекаем в течение 25-30 минут при 180 градусах.
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