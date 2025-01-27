Ленивые банановые синабоны: как легко приготовить любимую выпечку

Синабоны – это один из самых популярных видов выпечки в мире. Нежные, пышные и ароматные булочки с корицей просто не оставляют никакого шанса отказаться от их потребления.

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Фудблогер Наталья Жук в Instagram рассказала, как приготовить синабоны с бананом. Она также предоставила облегченный рецепт этой выпечки, которая точно получится у каждой хозяйки.

Ингредиенты

Банан – 3 шт

Слоеное дрожжевое тесто – 500 гр

Сахар – 3 ст.л.

Корица – ½ ст.л.

Желток+1ст.л. молока для смазки.

Способ приготовления

1. Бананы очищаем и нарезаем.

2. Тесто немного раскатываем.

3. Сахар смешиваем с корицей и смесью присыпаем поверхность теста.

4. Выкладываем нарезанные бананы и закручиваем в рулет.

5. Острым ножом нарезаем на равномерные кусочки. Выкладываем на противень застеленный пергаментом.

6. К 1 желтку добавляем молоко, перемешиваем и смазываем каждую булочку.

7. Выпекаем в течение 25-30 минут при 180 градусах.

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