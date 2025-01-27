Вкуснее, чем "Шуба": полезная и вкусная закуска из свеклы и сельди за 10 минут
Свекла и сельдь – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных закусок, салатов, среди которых самый известный – "Шуба". Стоит отметить, что свеклу лучше не варить, а запекать в фольге, так она будет намного полезнее и сочнее.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов со свеклой и сельдью, которые очень просто готовятся.
Ингредиенты:
- Селедка филе
- Горчица дижонская
- Хлеб
- Отварная свекла
- Майонез
- Чеснок
- Листья салата для украшения
- Укроп
- Оливковое масло
Способ приготовления:
1. Обрезать края у ломтиков хлеба, и разрезать пополам, смазать оливковым маслом и отправить в духовку на 180 градусов минут на 5 (смотрите по своей духовке) до хрустящей корочки.
2. Отварную свеклу натереть на мелкой терке, добавить дижонскую, майонез и чеснок, перемешать.
3. Собираем бутерброды: кладем листья салата на хлеб, затем свекольную намазку, сверху кладем кусочек сельди и украшаем веточкой укропа.
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