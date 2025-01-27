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Вкуснее, чем "Шуба": полезная и вкусная закуска из свеклы и сельди за 10 минут

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
2,3 т.
Рецепт закуски

Свекла и сельдь – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных закусок, салатов, среди которых самый известный – "Шуба". Стоит отметить, что свеклу лучше не варить, а запекать в фольге, так она будет намного полезнее и сочнее.

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Закуска с сельдью и свеклой

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных бутербродов со свеклой и сельдью, которые очень просто готовятся. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Селедка филе
  • Горчица дижонская 
  • Хлеб
  • Отварная свекла
  • Майонез
  • Чеснок
  • Листья салата для украшения
  • Укроп
  • Оливковое масло

Способ приготовления: 

1. Обрезать края у ломтиков хлеба, и разрезать пополам, смазать оливковым маслом и отправить в духовку на 180 градусов минут на 5 (смотрите по своей духовке) до хрустящей корочки. 

Хлеб для бутербродов

2. Отварную свеклу натереть на мелкой терке, добавить дижонскую, майонез и чеснок, перемешать.

Свекольная намазка

3. Собираем бутерброды: кладем листья салата на хлеб, затем свекольную намазку, сверху кладем кусочек сельди и украшаем веточкой укропа.

Готовые бутерброды

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