Куда поехать в Греции: лучшие живописные уголки

Греция славится не только своими древними руинами и солнечными пляжами, но и невероятно живописными деревнями, сохранившими уникальный дух средиземноморской культуры. Здесь можно увидеть старинные каменные дома, узкие мощеные улицы и впечатляющие виды.

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Путешественники, стремящиеся ощутить настоящую атмосферу греческой жизни, найдут немало волшебных мест, где можно насладиться спокойствием и местными традициями. От Эгейских островов до горных регионов материковой части Греция предлагает множество локаций для незабываемого путешествия, отмечают в Lonely Planet.

Мастихохория на острове Хиос

На острове Хиос расположен регион Мастихогория, известный своими плантациями мастиковых деревьев. Это единственное место в мире, где производится мастичная смола, используемая в кулинарии и медицине. Особую атмосферу создают средневековые деревни, такие как Пирги, с домами, украшенными уникальными черно-белыми узорами. Здесь можно остановиться в старинных каменных домах, превращенных в бутики и отели.

Апиратос

На острове Наксос находится деревня Апиратос, расположенная высоко в горах. Его жители разговаривают особым диалектом, а улицы вымощены мрамором, придающим место неповторимому шарму. Здесь можно познакомиться с традиционным ремеслом ткачества, а также отведать местные блюда в аутентичных тавернах.

Тенос: остров волшебных сел

Остров Тинос поражает своей подлинной архитектурой и живописными видами. Одним из самых интересных мест является село Тарабадос, известное своими лабиринтами узких улочек. А в селе Волакс можно увидеть огромные каменные глыбы, создающие внеземной пейзаж.

Аморгос: дикий островной пейзаж

Остров Аморгос привлекает своей нетронутой природой и старинными деревнями. Здесь стоит посетить Гору – главное село острова, где можно побродить по уютным переулкам и насладиться панорамными видами. Также интересны маленькие деревни, славящиеся аутентичной атмосферой.

Горные склоны Дикеос

На острове Кос, среди горных склонов Дикеоса, раскинулись настоящие деревенские жемчужины. К примеру, село Пили привлекает остатками средневекового города, а Лагуди Зия славится традиционной архитектурой и увлекательными морскими пейзажами.

Кардамили: сказочный уголок Пелопоннеса

Это живописный прибрежный городок в Греции, расположенный на полуострове Пелопоннес в регионе Мессения. Оно известно своей аутентичной атмосферой, красивыми природными пейзажами и богатым историческим наследием. Это идеальное место для спокойного отдыха.

В Кардамиле можно насладиться чистыми пляжами и бирюзовыми водами Ионического моря. Здесь есть как галечные, так и песчаные пляжи, а также уютные бухты. Самые популярные места для купания – пляжи Рица, Дельфини и Фоника.

Любители гастрономии найдут здесь множество традиционных таверн, где подают блюда греческой кухни. Здесь можно отведать свежие морепродукты, домашнее оливковое масло и местное вино.

Для активного отдыха в регионе есть возможность заняться хайкингом в горах Тайгет, исследовать пешеходные маршруты или попробовать каякинг.

Долина Амари: зеленый оазис Крита

Это место на Крите славится своими венецианскими постройками и византийскими церквями. Здесь стоит посетить село Меронас с его уникальной церковью и живописным окружением, а также село Амари, сохранившее аутентичный вид и традиции.

Нимфайо

Нимфайо, расположенное в Северной Греции, считается одним из самых красивых сел Европы. Здесь можно увидеть роскошные особняки XVII-XIX веков, а зимой местность укрывается снегом, превращая деревню в настоящую зимнюю сказку. Также здесь находится заповедник бурых медведей Арктурос.

Северная Цумерка: скрытое сокровище греческих гор

В горном регионе Атаманских гор находятся села, поражающие своей природой и древней историей. Здесь можно увидеть старинные каменные мосты и водопады, а также насладиться тишиной и спокойствием в этом регионе.

Греция – это не только популярные курорты, но и десятки волшебных мест, позволяющих ощутить подлинную подлинность страны. Путешествуя по ее живописным селам, можно погрузиться в традиционную культуру, отведать местные блюда и насладиться неповторимыми видами. Если вы планируете путешествие в Грецию, обязательно добавьте эти локации к своему маршруту.

OBOZ.UA ранее сообщал об Андаманских островах, которые называют тропическим раем.

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