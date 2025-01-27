Одежда и постельное белье могут высохнуть вдвое быстрее: гениальный лайфхак

Если у вас нет сушильной машины или вы не хотите использовать ее, чтобы сократить счета за электроэнергию, это затрудняет сушку одежды и постельного белья во время влажной погоды.

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К счастью, есть отличный лайфхак, чтобы ускорить процесс. О нем рассказала в TikTok, Джемма Берд, опытная домохозяйка и мама, также участвующая в программе ITV Lorraine Save Squad.

Свое видео она подписала: "Сушите свою одежду быстрее!". По ее словам, этот гениальный лайфхак работает тогда, когда у вас включено отопление.

Итак, сначала нужно развесить одежду и постельное белье на сушилке. Затем надо взять сухую простыню и положить ее на радиатор, чтобы она хорошо нагрелась.

Далее взять эту простыню и накрыть сушилку вместе с одеждой. В результате вы "консервируете" тепло, благодаря чему процесс сушки одежды сокращается вдвое.

Для дополнительной помощи владельцы домов также могут разместить осушитель воздуха у вентиляции, чтобы тот впитывал всю дополнительную влагу в воздухе. Однако этот шаг не обязателен.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно сушить одежду зимой.

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