Предупреждение для владельцев японских кленов: это нужно сделать в феврале

Японские клены — настоящее украшение сада. Яркая листва этих изысканных деревьев меняет оттенки в течение года, создавая потрясающие визуальные эффекты.

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Как ухаживать за японскими кленами и когда их следует обрезать, рассказывает OBOZ. UA.

Февраль – ключевой месяц для ухода за японскими кленами

Зимой большинство растений находится в состоянии покоя, и это идеальное время для заботы о японских кленах. В частности, февраль – последний месяц, когда можно безопасно провести обрезку, не нанося вреда дереву.

Более позднее вмешательство приведет к активному выделению сока, что затруднит заживление и увеличит риск заболеваний.

Важные рекомендации по обрезке:

Удаляйте только мертвые и поврежденные ветви.

Избегайте обрезки живых тканей, чтобы не навредить дереву.

Не проводите работы при температуре ниже нуля, так как это может привести к обморожению срезов.

Старайтесь минимизировать вмешательство, чтобы не перегружать растение. Всегда можно скорректировать форму кроны в следующем сезоне.

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