Предупреждение для владельцев японских кленов: это нужно сделать в феврале
Японские клены — настоящее украшение сада. Яркая листва этих изысканных деревьев меняет оттенки в течение года, создавая потрясающие визуальные эффекты.
Как ухаживать за японскими кленами и когда их следует обрезать, рассказывает OBOZ. UA.
Февраль – ключевой месяц для ухода за японскими кленами
Зимой большинство растений находится в состоянии покоя, и это идеальное время для заботы о японских кленах. В частности, февраль – последний месяц, когда можно безопасно провести обрезку, не нанося вреда дереву.
Более позднее вмешательство приведет к активному выделению сока, что затруднит заживление и увеличит риск заболеваний.
Важные рекомендации по обрезке:
- Удаляйте только мертвые и поврежденные ветви.
- Избегайте обрезки живых тканей, чтобы не навредить дереву.
- Не проводите работы при температуре ниже нуля, так как это может привести к обморожению срезов.
- Старайтесь минимизировать вмешательство, чтобы не перегружать растение. Всегда можно скорректировать форму кроны в следующем сезоне.
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